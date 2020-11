Avere la micosi alle unghie è molto fastidioso e inestetico. Con la stagione fredda tendiamo a tenere i piedi sempre chiusi in scarpe o ciabatte pesanti. Se sudiamo, l’ambiente umido che si viene a creare aumenta la possibilità di comparsa di funghi, soprattutto sulle unghie dei piedi.

Se la nostra micosi è in uno stadio avanzato, è consigliato farsi vedere da un medico competente in materia. Nel caso in cui la micosi è invece agli stadi iniziali, possiamo affiancare alla terapia prescritta dal medico questi rimedi naturali. È infatti possibile contrastare la micosi alle unghie con questi rimedi naturali efficaci, spesso tramandati dalle nonne.

Sale e limone alleati contro la micosi

Il primo rimedio naturale efficace è usare sale e limone. Le loro proprietà disinfettanti sono utilissime in questi casi. Ecco come possiamo usarli.

Prendiamo un cucchiaino di sale fino e aggiungiamo qualche goccia di limone. Mescoliamo il tutto e applichiamolo sull’unghia colpita dalla micosi. Lasciamo agire per 20 minuti e quindi risciacquiamo. Ripetiamo il procedimento ogni giorno.

Sale e limone possono anche essere usati separatamente. Si può infatti applicare il limone da solo sull’unghia lasciandolo agire per qualche minuto. Il sale può essere usato sciolto nell’acqua calda per pediluvi.

Aceto e Tea Tree Oil

Come stiamo vedendo, è facile contrastare la micosi alle unghie con questi rimedi naturali efficaci. L’aceto è uno di questi. Prepariamo dell’acqua calda in una bacinella e versiamoci due tazze di aceto bianco. Mescoliamo bene e mettiamo i piedi in ammollo per 15 minuti circa.

Il Tea Tree Oil è ottimo anche per prevenire la comparsa di micosi alle unghie. Possiamo aggiungerne qualche goccia dentro al bagnoschiuma che usiamo abitualmente. La sua azione antimicotica preverrà la formazione di funghi.

Se invece soffriamo già di micosi alle unghie, applichiamo giornalmente qualche goccia di Tea Tree Oil sull’unghia interessata per aiutare la scomparsa del fungo.

Se il problema persiste o peggiora, contattare immediatamente il proprio medico.