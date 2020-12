Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I contorni non sono mai semplici, ma le zucchine e le carote in padella sono sicuramente uno dei contorni più apprezzabili. Oltre al sapore, questo contorno è unico per la genuinità dei prodotti che lo rendono il piatto ideale anche nei regimi alimentari dietetici. La carota ha numerose proprietà benefiche per l’intestino e la pelle e rallenta l’invecchiamento. Inoltre, è un potente antiossidante, ricco di vitamine A e C, rende la pelle elastica e riduce i problemi di eczema. Ma andiamo per gradi e vediamo come realizzare il contorno di zucchine e carote in padella, semplice da cucinare e ottimo per il palato.

Contorno semplice e genuino

Gli ingredienti sono semplici ed è possibile variare la quantità in base alle persone. La ricetta che proponiamo è per quattro persone.

Elenco degli ingredienti:

a) 3 carote grandi;

b) 3 zucchine grandi;

c) la terza parte di un dado;

d) mezzo bicchiere d’acqua;

e) uno scalogno;

f) olio quanto basta.

Preparazione

Vediamo come preparare il contorno di zucchine e carote in padella, semplici da cucinare e ottime per il palato. La preparazione è facile, ma la cottura prevede due tempi.

Lavare e pelare le carote. Dividere a metà e tagliare a listelli lunghi un dito ma molto sottili. Lavare le zucchine, tagliarle come le carote ma con un maggiore spessore. In una padella capiente versare l’olio a piacere, fare riscaldare e versare lo scalogno tagliato a fettine.

Appena dorato aggiungere il mezzo bicchiere d’acqua e grattugiare il dado. Girare e inserire le carote a listelli. Coprire e cuocere per 3 o 4 minuti. Aggiungere le zucchine e far cuocere il tutto per circa 15/20 minuti. Evitare di girare molto per non far rompere le zucchine. Il tempo di cottura dipende anche dalla qualità delle carote. Infine, servire il contorno di zucchine e carote, caldo o freddo, insieme ad una salsa di maionese vegetale.