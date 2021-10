Le patate al forno non sono solo un jolly da sfoderare nei momenti di bisogno. Sono anche un piatto gustoso, che si abbina alla perfezione a tantissime pietanze. Lo sanno bene in Grecia, dove le patate sono un contorno essenziale e molto presente nella tradizione culinaria. La chiave del successo delle patate alla greca non sono soltanto le erbe aromatiche, che usano in abbondanza. C’è un ingrediente segreto che rende le patate al forno buonissime, ma che in Italia non usiamo quasi mai: il limone. Prepareremo un contorno di patate al forno mai così ricco di sapore grazie a questo trucchetto preso in prestito dalla tradizione greca.

Come preparare questo delizioso contorno seguendo la tradizione greca

Per preparare un delizioso contorno di patate al forno seguendo la tradizione greca, abbiamo bisogno di una bella dose di aromi e poco altro. Nello specifico, abbiamo bisogno di:

un chilo di patate piccole;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

rosmarino;

aneto;

origano;

un cucchiaino di paprika;

mezzo cucchiaino di aglio in polvere;

peperoncino in polvere;

sale e pepe q.b;

un limone.

Le dosi sono calibrate per quattro porzioni di contorno. Ora addentriamoci nella preparazione (semplicissima) del piatto.

Contorno di patate al forno mai così ricco di sapore grazie a questo trucchetto

Per preparare le patate alla greca, la prima cosa da fare è pelare le patate. In verità, se siamo certi che la loro derivazione sia biologica, possiamo anche tenere la buccia.

A questo punto, tagliamo le patate a spicchi e passiamoli sotto l’acqua corrente. Mettiamo tutti gli spicchi di patata in una ciotola e uniamo tutti gli altri ingredienti, tranne il limone. Partiamo da olio ed erbe aromatiche, per poi aggiungere paprika, aglio in polvere, peperoncino, sale e pepe. Aiutandoci con un mestolo o un cucchiaio, distribuiamo gli aromi amalgamando bene il tutto.

Ora rivestiamo una teglia con carta da forno e adagiamoci sopra le patate. Lasciamole cuocere a 200 gradi per circa 45 minuti. A fine cottura dovranno risultare croccanti fuori ma morbide dentro. Soltanto dopo aver prelevato le patate dal forno, aggiungiamo il succo di limone. È questo il trucchetto che renderà uniche le nostre patate al forno. Come da tradizione greca, possiamo accompagnarle anche con una salsa tzatziki. Tutti i commensali ne resteranno a dir poco estasiati.

