Oggi spiegheremo una ricetta di un contorno dai tanti nutrienti, saporito e semplice da cucinare in poco tempo.

Tutti noi siamo sempre alle prese con le diete, col non eccedere a tavola, a mangiare nel modo giusto e salutare. Non è semplice associare tutte queste cose. Il cruccio è pensare tutti i giorni a cosa cucinare!

La cucina dietetica non è solo un modo per perdere peso ma anche per allontanare tutte quelle malattie che possono dipendere proprio da ciò che mangiamo.

Un piatto light possiamo anche vederlo come alternativa in seguito ad un eccesso fatto a tavola.

Mangiare light non vuol dire necessariamente perdere il gusto del cibo saporito ma semplicemente mangiare con meno grassi.

Inoltre nel periodo estivo, col caldo e con l’afa, non si riesce a stare tanto ai fornelli quindi preferiamo cucinare in poco tempo o per nulla.

L’estate ci dà una grossa mano in questo senso, la varietà di contorni dalle tante proprietà, benefiche è tanta. La verdura è all’apice della sua maturazione e regala ai piatti degli aromi, dei profumi, dei colori davvero incredibili. L’elenco delle verdure è lungo ma tra quelle che vengono consumate di più abbiamo: melanzane, peperoni, pomodori di tutti i tipi, zucchine e fagiolini.

Oggi ci soffermiamo proprio su quest’ultima verdura.

I fagiolini sono ortaggi poveri di calorie: una porzione di 100g apporta solo 17kcal.

Per questo motivo sono tra gli alimenti più spesso consigliati per chi segue una dieta ipercalorica. Interessante è il loro apporto di fibre e sali minerali come potassio e vitamine. I fagiolini sono alimenti diuretici, detossificanti e remineralizzanti e facilitano in modo naturale la funzione dell’apparato gastro intestinale. Sono indicati per chi soffre di diabete.

Ricetta light del contorno dai tanti nutrienti, saporito e semplice da cucinare in poco tempo

Fagiolini in umido

Pulire i fagiolini eliminando gli estremi e lavarli bene in abbondante acqua.

Ingredienti

1 cipolla;

750 g di fagiolini;

1/2 scatoletta di polpa di pomodoro oppure alcuni pomodorini freschi maturi e ben spellati;

2 o 3 foglie di basilico;

1 cucchiaio di olio extra vergine.

Procedimento

Dopo aver pulito i fagiolini, tritare la cipolla e soffriggerla in una casseruola.

Aggiungere il pomodoro, i fagiolini e un po’ di acqua calda. Procedere alla bollitura dei fagiolini col coperchio a fiamma bassa fino a che non saranno cotti. Durante la bollitura girare di tanto in tanto facendo attenzione a non farli seccare troppo. Quando la pietanza è cotta unire il basilico e mescolare. Possono essere serviti sia caldi che come contorno freddo per l’estate.