American Financial Group Inc. (NYSE:AFG) è attiva nel settore delle assicurazioni ed opera in un ventaglio di segmenti che va da quelli più tradizionali come i danni sulla proprietà e incidenti, a quello marittimo, agricolo, commerciale e professionale. La società è quotata a Wall Street con una capitalizzazione di 11,9 Miliardi. Continuerà a salire il prezzo di American Financial Group che si è più che raddoppiato nell’ultimo anno?

Gli analisti raccomandano per questa società un target a 141 dollari per azione, mentre il prezzo corrente è a 140,29 dollari. Secondo il nostro Ufficio Studi il valore intrinseco potrebbe essere nell’area 151 – 161 dollari. Pertanto il titolo risulta oggi lievemente sottovalutato rispetto alle stime.

Da un punto di vista qualitativo, la società presenta una buona e costante crescita degli utili nel tempo. Due elementi a cui porre attenzione sono il Rendimento sul Capitale (ROE) ed il Margine di Profitto in relazione ai ricavi (ROS). Questi indicatori pur essendo buoni, non sono coerenti con l’impressionante crescita del titolo in Borsa. Il ROE negli ultimi anni ha oscillato tra l’8% ed il 15% raggiungendo solo nell’ultimo anno il 24,75%. Bisognerà valutare se quest’ultimo dato sarà sostenibile nel tempo. Il ROS, invece si è mosso anche nell’area 8%-11% negli ultimi anni, raggiungendo nel 2020 quasi il 18%. Anche qui si tratterà di valutarne la sostenibilità nel tempo.

Continuerà a salire il prezzo di American Financial Group che si è più che raddoppiato nell’ultimo anno?

La quotazione in Borsa ha avuto una crescita pressoché costante con un +6,02% l’ultima settimana, +10,88% il mese scorso e +117,46% negli ultimi 12 mesi. Ciononostante siamo ancora in presenza di un azione non sopravvalutata rispetto ai fondamentali. Anzi alcuni valori sembrerebbero indicare un’azione ancora interessante come ad esempio il P/E a 9,30 ed il Prezzo/Libro a 1,77.

Secondo le nostre stime, il titolo al momento quota con un leggero sconto.

La strategia operativa

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 128,27, il rialzo potrà continuare verso i 150 e poi 162,50 nei prossimi 3/6 mesi.

Approfondimento

Le analisi quotidiane degli indici azionari di Wall Street