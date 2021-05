Dall’inizio del mese di aprile la costante è sempre la stessa e con continui alti e bassi i prezzi rimangono più o meno intorno agli stessi livelli. Oggi scadeva un setup annuale e dopo la forza dei giorni scorsi, complice la paura dell’inflazione, i prezzi hanno preso la strada del ribasso anche se nell’ultim’ora sembra sia in corso un rimbalzo (da valutare).

Continue piroette sui mercati azionari, ma ora che direzione prenderanno? Questo di oggi sarà l’ennesimo falso segnale oppure da ora in poi i prezzi inizieranno a scendere?

Alle ore 19:35 della giornata di contrattazione del 19 maggio abbiamo letto:

Dax Future

15.155

Eurostoxx Future

3.937

Ftse Mib Future

24.365

S&P 500 Index

4.100,33.

Siamo in una settimana nodale per le nostre previsioni annuali

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 14 maggio.

Sono questi giorni decisivi e dai livelli attuali dovrebbe partire direzionalità fino alla scadenza del prossimo setup del 22 giugno.

Continue piroette sui mercati azionari, ma ora che direzione prenderanno?

Di seguito i livelli operativi per mantenere il polso della situazione e per effettuare operazioni di trading con le probabilità a favore:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 maggio inferiore a 15.206.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 maggio inferiore a 3.950.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 maggio inferiore a 24.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 maggio inferiore a 4.129.

Quale operatività è consigliata per mercoledì?

Short in ottica intraday e Flat in ottica multidays.

Per domani meglio rimanere a bordo campo. Siamo in attesa di conferme per capire se si continuerà al rialzo e se invece si tornerà verso il basso e domani dovrebbe essere davvero decisivo e chiarire (ce lo auguriamo) le dinamiche che ci attenderanno nei prossimi 30 giorni solari.

Si procederà per step.