Un rialzo di oltre il 50% in poco tempo, preannunciato su queste pagine poco prima dell’inizio del movimento. Cosa fare da ora in poi? La nostra view rimane invariata: continuare a rimanere investiti sul Bitcoin in vista di ulteriori rialzi.

Andiamo a capire il perchè e quali sono invece i livelli di allerta e di inversione.

Il Bitcoin (BTC EUR) da inizio anno ha segnato il minimo a 3.512,21 ed il massimo a 13.963,70. In questo momento quota a 13.623,7 +1,95%.

Siamo a ridosso dei massimi annuali ma non ravvisiamo particolari swing che possano impensierire, nè sugli oscillatori di conferma nè sui prezzi.

Quale strategia di investimento mantenere? Per chi è investito, cosa deve fare? Dove mettere gli stop profit? E invece, per chi volesse entrare in posizione cosa potrebbe fare? Dove comprare e dove mettere gli stop loss?

Continuare a rimanere investiti sul Bitcoin in vista di ulteriori rialzi di lungo termine

Non possiamo che rimarcare quanto scritto in area 8.000 dove si indicava l’imminente esplosione rialzista dei prezzi. Il Bitcoin è diretto verso i massimi toccati negli anni scorsi, ma la salita potrebbe continuare forte per ancora molti anni. Attenzione però, fisiologici saranno gli alti e i bassi anche profondi.

Strategia di investimento

Per chi ha delle posizioni in essere, lo stop profit di breve termine va inserito a 11.348, di medio lungo termine invece, a 8.844.

Chi vuole comprare la criptovaluta deve sapere che il recente massimo di 13.963,70 è avvenuto a ridosso di una trend line importante che potrebbe dare spazio ad un ritracciamento proprio verso 11.348. Quindi ai livelli attuali il rischio di un ritracciamento è elevato. Pertanto, si consiglia di attendere per acquisti, una chiusura giornaliera superiore ai 13.963,70 con stop loss a 11.348.

La prima resistenza è rappresentata proprio dai 13.963,70. Superata la quale, il prossimo obiettivo sarà posto in area 14.358 e poi 16.670.

Si procederà per step e di volta in volta andremo a monitorare la posizione e i punti di inversione.