Continuano le incertezze sui listini. In calo il petrolio

La BCE non ha aiutato e non ha dato nessuna iniezione di fiducia. Dall’altro lato, però, non ha nemmeno condannato e, anzi, si è detta disponibile ad intervenire. Insomma: nessuna novità. Il che ha portato ad una conseguenza precisa: continuano le incertezze sui listini. La quotidiana panoramica sulle borse europee e statunitensi permette di evidenziare una Piazza Affari che, alle 14.15 ondeggia sulla parità. Non lontano il Dax di Francoforte a -0,01%. In positivo, ma non su livelli eclatanti, il Cac 40 di Parigi e il Ftse 100 di Londra, rispettivamente a +0,15% e +0,3%.

I rating a Piazza Affari

Continuano le incertezze sui listini, dunque. Guardando i rating a Piazza Affari è interessante la view di Banca Mediolanum che consiglia l’acquisto (outperform) su Astm (26,70 euro), Cattolica Assicurazioni (5,50 euro), Digital Value (36 euro), Enav (6 euro), Enel (8,60 euro). Outperform, tra gli altri, anche per Italgas (6,20 euro), Nexi (17 euro) e Telecom Italia (MIL:TIT) (0,68 euro). In evidenza anche i titoli Saipem e il già citato Nexi. Nel primo caso, infatti, il titolo italiano incassa un buy da Kepler Cheuvreux a 3,70 euro, nel secondo invece il buy arriva da Jefferies con target a 20 euro.

La situazione a Wall Street

Quando in Italia non sono ancora le 14.30, Wall Street, o per meglio dire i futures, evidenziano una situazione tutto sommato positiva. S&P500 a 0,7%, Dow a 0,5% e Nasdaq a 0,8%. Da citare, a proposito di mercati internazionali, il calo del greggio. In particolare con un Brent che non arriva a 40 dollari e un Wti che supera a stento i 37 dollari al barile.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro di oggi, da citare l’inflazione in Germania. I prezzi al consumo, infatti, ad agosto si sono stabilizzati (0%) nel raggio a/a, in aumento rispetto a -0,1% della precedente rilevazione.