Continua l’ottima prova di forza delle azioni Maire Tecnimont. Dove sono dirette?

Nell’ultimo report sul titolo del 1 ottobre scrivevamo Se domani il titolo Maire Tecnimont rompe la resistenza storica potrebbe guadagnare oltre il 50% Resistenza storica che era stata individuata in area 3,44 euro. Dopo la rottura di questo livello in chiusura di settimana, le quotazioni, come da attese, sono partite al rialzo. Hanno, quindi, raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 3,9 euro con un rialzo di circa il 15%. Come poteva essere logico attendersi, questo traguardo ha rallentato la spinta rialzista. Da cinque settimane, infatti, le quotazioni si muovono in prossimità di questo livello.

L’aspetto interessante, però, è che ogni tentativo di rottura al ribasso è stato immediatamente annullato dai rialzisti. Quindi, continua l’ottima prova di forza delle azioni Maire Tecnimont che potrebbero continuare la loro corsa verso gli obiettivi successivi indicati in figura. Qualora il rialzo dovesse continuare il titolo potrebbe andare incontro a un ulteriore rialzo del 40% circa.

Al ribasso, invece, solo la rottura del fondamentale supporto in area 3,44 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

La valutazione del titolo Maire Tecnimont

A sostegno dei rialzisti ci sono moltissime indicazioni riguardo la sua sottovalutazione. Ad esempio il rapporto prezzo/utili di Maire Tecnimont è inferiore di oltre il 40% rispetto alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo è valutato in 2021 a 0.5 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Anche i dati dell’ultima trimestrale supportano lo scenario che vede il titolo in rialzo. Durante il terzo trimestre del 2021, infatti, gli utili per azione (EPS) sono stati pari a 0,062 euro da confrontare con gli 0,046 euro dello scorso anno.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Continua l’ottima prova di forza delle azioni Maire Tecnimont. Dove sono dirette secondo l’analisi grafica?

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 30 settembre a quota 3,368 euro in ribasso del 3,22% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale