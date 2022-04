Già settimana scorsa facevamo notare come l’incertezza avesse preso il sopravvento sulle quotazioni dell’oro. Un’altra settimana è passata, ma nulla è cambiato. Infatti, continua l’incertezza sul futuro dell’oro che potrebbe o partire per nuovi massimi storici o affondare.

Le prossime sedute sicuramente potrebbero contribuire a chiarire il futuro dell’oro. Tuttavia, va osservato che il promesso aumento dei tassi della FED potrebbe avere un impatto negativo sul futuro dell’oro.

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 8 aprile in rialzo dello 0,4% rispetto alla seduta precedente a quota 1.945,6 dollari. Anche la settimana si è chiusa con un rialzo del 1,14%.

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa. Forse l’unica novità è che il range di oscillazione delle quotazioni si è ulteriormente ridotto riducendosi all’intervallo 1.920 dollari-1.943 dollari.

La proiezione in corso è ribassista e punta al II obiettivo di prezzo in area 1.883 dollari. Una forte indicazione in tal senso arriverebbe da una chiusura giornaliera inferiore a 1.920 dollari. La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi n area 1.785 dollari.

I rialzisti potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di chiusura giornaliere superiori a 1.980 dollari. In questo caso l’obiettivo più probabile passerebbe per area 2.085 dollari. Gli obiettivi successivi, invece, potrebbero andare a collocarsi in area 2.300 dollari, prima, e in area 2.500 dollari, poi.