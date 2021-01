Continua la fase laterale sui mercati azionari. Alti e bassi in continuazione e non si prende una strada precisa. Come regolarsi da ora in poi? Proprio ieri avevamo messo l’accento sui continui falsi segnali degli ultimi giorni ma siamo giunti ad un punto nodale ed è proprio la giornata di domani. Questa infatti, decreterà la fine del ritracciamento o l’inizio di un ribasso. Per questo motivo, oggi ci limiteremo a definire solo la mappa dei prezzi, indicando i livelli di inversione al rialzo e/o al ribasso. Poi nel weekend, andremo invece a definire la prossima strategia operativa da seguire, augurandoci che ci sia chiarezza e maggiore visibilità dello scenario.

Alle ore 17:04 del 28 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.670

Eurostoxx Future

3.554

Ftse Mib Future

21.880

S&P 500 Index

3.811

Il rimbalzo odierno nega le probabilità al ribasso che avevamo indicato ieri? Non ancora, ma domani sarà di conferma o meno.

Ciclicità ribassista fino al metà febbraio o inizio marzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Continua la fase laterale sui mercati azionari. Come regolarsi da ora in poi?

Di seguito i livelli che manterranno la tendenza in corso e quelli che invece porteranno ad un’inversione rialzista.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 29 gennaio superiore a 13.922.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 29 gennaio superiore a 3.599.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 29 gennaio superiore a 21.990.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 29 gennaio superiore a 3.870.

Se il ribasso, di giorno in giorno verrà confermato, nei prossimi 30/50 giorni solari attenderemo i seguenti obiettivi:

Dax Future

13.000/12.646

Eurostoxx Future

3.400/3.249

Ftse Mib Future

19.000/17.700

S&P 500 Index

3.674/3.400.

Attendiamo sviluppi e chiarezza dalla giornata di contrattazione di domani per confermare o meno se il ribasso è ancora in corso oppure potrebbe iniziare una nuova fase rialzista. Si procederà per step.