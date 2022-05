Continua la discesa di Interpump. Dove potrebbe essere diretto il titolo?

Dopo che per anni il titolo aveva sempre fatto meglio della media del settore di riferimento, nel corso degli ultimi 3 mesi i ruoli si sono capovolti. La proiezione ribassista in corso, infatti, sembra essere inarrestabile. Quindi, continua la discesa di Interpump che ha ancora molta strada al ribasso davanti a se’. Come si vede dal grafico, infatti, l’obiettivo più probabile del ribasso in corso è separato dalle attuali quotazioni da oltre il 30%. Uno scenario del genere verrebbe scongiurato da una chiusura settimanale superiore a 38,89 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero rapidamente dirigersi verso area 43 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 60 euro.

Qualora, invece, il supporto offerto dal I obiettivo di prezzo al ribasso in area 23,32 euro dovesse cedere, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 13,69 euro. Obiettivi in area 8 euro sarebbero ancora possibili, ma poco probabili vista la struttura del ribasso in corso.

La valutazione di Interpump Group

Dal punto di vista dei fondamentali Interpump è messa molto bene. La società, infatti, gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Le previsioni di fatturato della società, poi, sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Tuttavia, tra i punti negativi di Interpump ricordiamo la sua eccessiva valutazione in termini di multipli di mercato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono Interpump il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione del 50% circa rispetto attuali quotazioni.

Continua la discesa di Interpump. Dove potrebbe essere diretto il titolo secondo l’analisi grafica?

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 36,56 euro in rialzo del 2,93%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

