A metà dicembre facevamo notare come la discesa del titolo Labomar avesse ancora molto spazio davanti. La previsione è stata corretta in quanto da quella data il titolo ha perso oltre il 20%. Inoltre con la settimana in corso la tendenza ribassista potrebbe rafforzarsi ulteriormente. Quindi, continua il ribasso del titolo Labomar che adesso potrebbe accelerare. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere in chiusura settimanale il forte supporto offerto dal I obiettivo di prezzo in area 8,95 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile per il ribasso in corso andrebbe a collocarsi in area 4,90 euro, II obiettivo di prezzo. La massima estensione ribassista, invece, è collocata in area 0,85 euro.

I rialzisti avrebbero l’occasione di far invertire subito al rialzo la tendenza chiudendo la settimana sopra area 8,95 euro. Tuttavia questo scenario riteniamo che sia poco probabile, almeno per questa settimana.

Recentemente, però, c’è stato un evento societario che testimonia l’interesse degli azionisti, anche quelli piccoli, per il titolo Labomar. La società, infatti, ha comunicato che il numero complessivo degli azionisti, diversi dal Socio di controllo della Società (Walter Bertin per il tramite di LBM Holding Srl), che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Labomar è superiore a 500. Il superamento di questa soglia ha dato alla società lo status di “emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”.

La valutazione di Labomar

Con i numeri attuali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. In particolare i multipli degli utili sono molto superiori alla media del settore di riferimento.

Tra gli aspetti positivi notiamo come le previsioni di fatturato della società siano state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo. Anche l’utile è atteso crescere nei prossimi anni a un ritmo superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Labomar il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Continua il ribasso del titolo Labomar che adesso potrebbe accelerare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Labomar (MIL:LBM) ha chiuso la seduta del 24 febbraio in ribasso del 10,89% rispetto alla seduta precedente a quota 10,30 euro.

Time frame settimanale