Siamo entrati in una settimana dove gli scambi diminuiscono ma questo può significare poco in quanto quello che conta è la tendenza che continua a rimanere rialzista. L’attenzione a parer nostro deve essere posta solo sul fatto che continua il rialzo dei mercati e non si vedono pericoli all’orizzonte. Per questo motivo riteniamo inutile discutere sui se e sui ma, e su eventuali situazioni che si potrebbero profilare all’orizzonte nelle prossime settimane.

Fino a quando non si formeranno swing ribassisti, si continuerà a ragionare su questa tendenza in corso e ad assecondarla incondizionatamente.

Alle ore 19:22 della giornata di contrattazione del 9 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.744

Eurostoxx Future

4.176,5

Ftse Mib Future

26.145

S&P 500 Index

4.432,89.

Il frattale annuale proiettava ribassi dalla prima decade di agosto ma la tendenza continua a rimanere rialzista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 6 agosto.

Previsione per la settimana del 9 agosto

Si attenderà la formazione del minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Al momento questo scenario rimane il più accreditato e dopo questo lunedì viene ancora confermato.

Continua il rialzo dei mercati e non si vedono pericoli all’orizzonte

Quali sono i livelli che manterranno la nostra view intatta?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 10 agosto inferiore a 15.541.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 10 agosto inferiore a 4.132.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 10 agosto inferiore a 25.620.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 10 agosto inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.