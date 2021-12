Il latte di cui parliamo in questo articolo è entrato sul mercato di recente, ma è stato sempre prodotto in montagna nelle malghe, vicino alle aree di produzione alpine e appenniniche. Dove si può comprare? Attualmente lo si trova in vendita alla Coop, nei negozi Natura Si e Alce Nero e distribuito nei punti vendita Bennet, Carrefour, Auchan, Tosano e Pam.

Contiene più omega 3 e acidi linoleici, ecco il gustoso latte che riporta la mente ai pascoli di montagna.

Questo latte è prodotto da mucche alimentate in primavera e in estate con erba fresca, e con fieno e foraggi secchi in autunno e in inverno. Al benessere di questi animali contribuiscono l’acqua di sorgente e mesi di libertà al pascolo.

Ricevono un’alimentazione idonea e secondo particolari direttive, per questo motivo crescono in salute e senza ricevere antibiotici. Infatti, nel marzo 2016 l’Unione Europea ha definito il latte fieno e i suoi derivati Specialità Tradizionale Garantita.

I benefici del latte fieno

Poiché le mucche sono sottoposte ad un’alimentazione varia, il latte prodotto è molto buono e ricco di proprietà benefiche. Non contenendo rimanenze di pesticidi e riservanti il nostro organismo non resta contagiato da sostanze tossiche.

Questo latte è molto digeribile e si distingue perché dal latte comune per il maggiore contenuto di omega 3 al suo interno. Come molti sanno gli omega 3 sono acidi grassi essenziali dalle proprietà cardio e vasoprotettive, proprietà antinfiammatorie, neuroprotettive, ipolipemizzanti, metaboliche e citoprotettive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Contiene più omega 3 e acidi linoleici, ecco il gustoso latte che riporta la mente ai pascoli di montagna. Perchè è più buono?

Il latte fieno è cremoso, genuino e con un piacevole retrogusto dal sapore di erbe. Infatti, l’alimentazione delle mucche usate per produrlo può includere piante erbacee di varie qualità, mentre la quantità di cereali macinati è in genere ridotta al minimo.