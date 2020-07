In questo articolo affronteremo un tema attuale e molto delicato. Sempre più italiani denunciano truffe sui loro conti correnti. Vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa fare per evitare che ci svuotino il conto. Secondo un recente esposto, sono in aumento sia i furti di credenziali sia le proposte di investimento che si rivelano veri e propri tranelli. Approfondiremo insieme i conti correnti a rischio truffe: è allarme. Negli ultimi mesi le truffe denunciate sono aumentate del 400% rispetto allo stesso periodo del 2019. Prima di procedere, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui rischi di pagare con banconote false.

Il Phishing

E’ capitato a molti di ricevere un messaggio di posta elettronica, un link sconosciuto su Facebook, o un banner pubblicitario in qualche applicazione. Sembra una notifica ufficiale proveniente da una fonte attendibile, per esempio una banca, ma anche un amico. II messaggio invita a collegarsi ad un sito Web graficamente molto simile a quello originale e a inserire alcune informazioni personali. E’ fondamentale non compilare mai queste pagine. In questo modo consegneremmo i nostri dati a truffatori che non aspettano altro che svuotare il nostro conto corrente. Conti correnti a rischio truffe: è allarme, ma c’è dell’altro.

Le nuove truffe

L‘Agcom ha riferito che nei mesi di marzo e aprile sono stati registrati oltre 1,2 milioni di nuovi siti legati al Coronavirus. Buona parte di essi è nata con l’obbiettivo di speculare sulle paure delle persone. Circa 86mila di questi portali Internet sono stati considerati ad alto rischio o dannosi. Alcuni di essi vendono prodotti difettosi, se non addirittura inesistenti come vaccini od integratori. Sono in forte crescita anche le truffe legate a criptovalute, blockchain e pagamenti digitali. Molti siti promettono guadagni facili a persone in difficoltà che tendono a cadere facilmente nel tranello. Altri propongono schemi piramidali vietati dalla legge 173/2005, richiedendo un pagamento di un corrispettivo per accedere ad un meccanismo estremamente remunerativo. Invece questo meccanismo è utile solo ai vertici di questa piramide.

Lo staff di Proiezionidiborsa consiglia di verificare sempre l’origine di mail o messaggi. Nessuna banca contatta i propri clienti chiedendo i codici di accesso e solo gli intermediari autorizzati possono proporre investimenti.