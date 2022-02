La ricerca del benessere, a tavola, si è fatta ancora più pressante in questo periodo di pandemia. Non solo gli italiani vogliono stare bene cercando di mantenersi, il più possibile, lontani dai malanni. E lo fanno informandosi sul valore nutrizionale di alcuni alimenti che, a volte, rischiamo di sottovalutare.

In particolare, due di questi sono, quasi sicuramente, presenti nel nostro frigorifero. La questione è se consumiamo troppo poco questi due alimenti preziosi per la nostra salute. D’altra parte, molti di noi li hanno assunti fin dalla gioventù e, ancora oggi, si possono trovare sulle nostre tavole, a partire dalla prima colazione. In realtà, dovremmo interrogarci sul loro corretto utilizzo giornaliero, se volessimo rispettare le linee guida mondiali per una sana alimentazione.

Un decalogo prezioso sul quale interrogarci

Di recente, di questi alimenti si è occupato il Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale (TaSiN), composto da vari esperti anche del Ministero della Salute. Arrivando ad elaborare un prezioso decalogo. In pratica, è una guida per il corretto consumo di latte e yogurt, utile per verificare se, quotidianamente, sfruttiamo o meno questi due prodotti. Già il primo punto è perfetto per interrogarci, visto che consiglia di consumare, ogni giorno, 3 porzioni tra latte e yogurt. Nello specifico, per porzione si intendono 125 g di latte (mezza tazza) o un vasetto di yogurt. Ecco perché il sito ministeriale che ospita il documento, consiglia di iniziare la giornata con una tazza intera di latte e uno spuntino di yogurt. Inoltre, vengono forniti i valori nutritivi di questi alimenti, specificando che sono fonti di calcio, contengono vitamina A, vitamine del gruppo B e sali minerali.

Contengono calcio, fosforo, vitamine, pochi grassi e calorie questi alimenti preziosi per mantenerci in salute ad ogni età e che non dovrebbero mai mancare

Sono diversi poi gli spunti trattati dal decalogo per supportare il valore nutritivo di latte e yogurt. In particolare, è interessante il punto nel quale si sottolinea come il latte possa essere bevuto ad ogni età. Merito della lattasi, enzima fondamentale per digerire il lattosio. Ecco perché il latte è adatto a bambini, adulti e anziani, ma “ad eccezione degli intolleranti al lattosio che hanno una documentata carenza di lattasi”. Da questo punto di vista, viene precisato come lo yogurt sia ben tollerato dalla maggior parte di coloro che soffrono di intolleranza al lattosio.

Inoltre, va ricordato che in commercio si trovano diversi prodotti a contenuto nullo o ridotto di lattosio. Il decalogo ci ricorda anche che latte e yogurt, scremati o parzialmente scremati, hanno un ridotto contenuto di grassi e di calorie. E senza riduzione di calcio e proteine. Infine, per diminuire il rischio di osteoporosi, consumare latte e yogurt fa assumere anche due alleati come calcio e fosforo, facilmente assorbiti dall’organismo. Ecco perché latte e yogurt non dovrebbero mancare, nelle giuste porzioni, nella nostra giornata. I motivi fra i tanti appena visti sono che contengono calcio, fosforo, vitamine, pochi grassi e calorie.