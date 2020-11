Sono moltissimi i contribuenti che ogni giorno hanno bisogno di comunicare con l’Agenzia delle Entrate per risolvere questioni di diverso genere. La recente emergenza sanitaria ha posto in evidenza la necessità di contingentare gli ingressi presso gli uffici dell’Ente e rinforzare la fruizione dei servizi digitali. Nel presente articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustrano ai Lettori la nuova guida ai servizi online che l’AdE ha messo a disposizione dei contribuenti.

Da quali esigenze nasce la nuova guida ai servizi AdE

Contattare l’Agenzia delle Entrate sarà più semplice grazie a questa importante novità. Con la pubblicazione dello scorso 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ai cittadini la nuova guida sui servizi online e in ufficio. Si tratta del manuale istruttivo sulle modalità di fruizione die principali servizi che reca il titolo “Benvenuti in Agenzia!”.La necessità di evitare affollamenti presso gli uffici congiuntamente al bisogno di offrire un servizio parimenti efficiente al cittadino, ha dato vita al manuale istruttivo. Il manuale, scaricabile sul proprio dispositivo, si compone essenzialmente di tre parti: la prima riguarda le modalità di richiesta dei servizi; nella seconda sezione è consultablie l’elenco dei servizi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione; nella terza parte, invece, è possibile conoscere quali sono i servizi online che non richiedono l’obbligo di registrazione. Insomma, contattare l’Agenzia delle Entrate sarà più semplice grazie a questa importante novità.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Quali sono le diverse modalità di accesso ai servizi

All’interno della guida che l’Ente ha messo a disposizione die contribuenti è possibile consultare anche le differenti modalità che consentono l’accesso ai servizi. In particolare, da quanto riporta la guida l’accesso ai differenti servizi sarà consentito tramite questi canali: uso dell’App dell’Agenzia; per mezzo email o PEC; recandosi presso l’ufficio territoriale più vicino; attraverso l’accesso al sito con o senza credenziali SPID. A proposito di quest’ultima modalità, il cui utilizzo sembra crescente, abbiamo fornito una guida su come ottenere le credenziali SPID nella pagina qui.

Grazie a questa utile guida, l’Agenzia delle Entrate favorisce la fruizione e l’utilizzo dei servizi con canale telematico. In alternativa, l’utente può sempre prenotare un appuntamento presso un ufficio tramite telefono, App o sito. Ecco perché contattare l’Agenzia delle Entrate sarà più semplice grazie a questa importante novità. Per una lettura specifica su ogni servizio, si invita i contribuenti a consultare l’apposita guida.