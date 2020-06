Contatori del gas che segnano consumi inesistenti. Ecco come accorgersene

Vi è mai successo di ricevere una bolletta troppo alta rispetto a quanto avete consumato? Sembra impossibile, eppure è una cosa abbastanza comune! Ci arriva la bolletta, vediamo una cifra esorbitante e non ce ne capacitiamo. Infatti, siamo convinti che non sia possibile che abbiamo speso così tanto! E questo succede anche quando i fornelli e il gas sono spenti. Come è possibile che i contatori segnino dei consumi se a casa era tutto spento? Quando i contatori del gas segnano consumi inesistenti, ecco come accorgersene.

Pagare ciò che non si è consumato, come evitarlo

Alcuni contatori pare abbiano delle anomalie tecniche. Queste anomalie causano la registrazione di consumi extra. E quindi il vostro gas è spento, ma il vostro contatore registra un consumo. E questi consumi arrivano sulla bolletta e quindi ecco comparire una cifra che non ci aspettiamo! Se doveste rendervi conto che anche a voi è successa la stessa cosa, niente panico. C’è un metodo facilissimo per accorgersi che stiamo pagando un consumo non veritiero. Vi basterà seguire queste semplici mosse e potrete risolvere il problema.

Come capire se il nostro contatore segna consumi mai avvenuti?

Per prima cosa, chiudete il gas tramite la manopola che avete nella nostra casa. Ne abbiamo tutti una, e solitamente è gialla, quindi non dovrebbe essere difficile trovarla!

Poi azionate il display che trovate di fronte a voi con il tasto verde e segnate le ultime tre cifre che il vostro contatore riporta. In questo modo, saprete qual è stato l’ultimo consumo prima di aver chiuso tutto. Ora, aspettate più o meno un’ora, lasciando la manopola del gas su “off”.

Fate trascorrere un po’ di tempo e riaccendete il display del vostro contatore. Se le tre cifre corrisponderanno a quelle che avete segnato in precedenza, nessun problema. Il vostro contatore funziona alla perfezione e voi non dovrete preoccuparvi di nulla. Ma se invece la cifra si è alzata, nonostante il vostro gas fosse spento, beh, non c’è molto da dire. È chiaro che la sfortuna vi abbia portato uno dei contatori con delle anomalie tecniche che causano questo problema.

In questo caso, mantenete spento il gas e chiamate subito un tecnico. Il problema sarà risolto in men che non si dica. Quando i contatori del gas segnano consumi inesistenti, ecco come accorgersene. Queste semplici mosse salveranno il vostro portafogli e non faranno schizzare le bollette alle stelle!