È possibile mangiare sano e senza o con pochi zuccheri? La risposta è ovviamente sì, è assolutamente possibile mangiare sano e senza alcun zucchero. Vediamo allora subito come fare e cosa mangiare.

Consumare questi cibi molto economici significa assumere anche pochi zuccheri

Esistono infatti dei cibi che hanno al loro interno pochissimi zuccheri. Quindi sono perfetti sia per chi desidera assumere pochi zuccheri sia per chi soffre di diabete. Stiamo parlando dei legumi, infatti consumare questi cibi molto economici significa assumere anche pochi zuccheri.

Ma non solo, perché significa assumere anche tantissimi elementi che fanno benissimo al corpo. Come ricorda la linea guida su una sana alimentazione del Governo. L’assunzione di legumi contrasta la glicemia alta, quindi l’innalzamento dei livelli di glucosio nel sangue. Per avere un’azione ottima si consiglia di cucinarli bolliti.

È importante mangiare fagioli e legumi se si desidera una dieta bilanciata e povera di zuccheri. Si consiglia di mangiare i legumi almeno tre volte a settimana, anche come piatto principale al posto di carne o pesce.

Altri cibi con basso indice glicemico

Ovviamente ci sono altri cibi che sono fantastici da mangiare con un basso indice glicemico. Ad esempio il salmone, la curcuma, la cannella, le carni bianche e l’olio evo. Ci sono poi le verdure, i cereali e i piselli.

Bisogna però sempre soffermarsi sull’etichetta e leggerla bene quando ci troviamo al supermercato. Questo perché magari c’è scritto “senza zucchero”, ma spesso questo fa riferimento allo zucchero da cucina, ovvero il saccarosio.

Ad esempio sono comunque zuccheri il lattosio, il detrosio e lo sciroppo di glucosio che si trovano nei cibi. Per questo motivo è importante saper leggere l’etichetta dei cibi e i valori nutrizionali.

Leggiamo un’etichetta

Ad esempio se osserviamo un’etichetta di un prodotto nei valori nutrizionali c’è scritto: energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri e via dicendo. Per sapere quanti zuccheri vi sono basta leggere i grammi “di cui zuccheri” presenti per 100 grammi di prodotto.

Approfondimento

