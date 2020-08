I nostri Esperti di benessere quotidianamente tessono le lodi dell’aglio e dello zenzero, due alimenti non solo in grado di speziare e insaporire i nostri piatti, ma anche di donarci salute e benessere. Caso particolare e unico, il fatto che assumendoli entrambi, sia raramente, sia quotidianamente, siano comunque in grado di apportare enormi benefici. La nostra Redazione ti suggerisce quindi di consumare aglio e zenzero assieme, ecco cosa accade al tuo fisico, seguendo i nostri consigli.

Come utilizzarli

Partiamo subito vedendo come utilizzarli in modo molto semplice:

a)tagliandoli a pezzetti e mettendoli in un pentolino sul fuoco per qualche istante, ma senza raggiungere la bollitura e assaporarli in versione tisana o decotto;

b) tagliandoli a spicchi e gustandoli nella carne e con le verdure cotte;

c) usando la loro macinatura, già pronta in barattolo, per condire la pasta.

In tutti e tre i casi usufruiremo delle loro qualità, senza perderne alcun beneficio.

La lista delle virtù

Una coppia degna di Hollywood, o di qualsiasi palcoscenico sportivo, consumare aglio e zenzero assieme, ecco cosa accade al tuo fisico:

a) il livello di glicemia si abbassa, grazie all’intervento di entrambi sull’insulina, con l’abbassamento dei valori zuccherini nel sangue;

b) preveniamo l’insorgere di tumori;

c) miglioriamo la digestione e attiviamo il metabolismo;

d) nel caso di attacchi di diarrea, aglio e zenzero assieme sono davvero speciali nel farci stare meglio;

e) migliorano le difese immunitarie e ci rendono meno deboli di fronte all’attacco dei virus esterni;

f) abbassano la pressione, fluidificando il sangue e permettendone una circolazione migliore e più attiva.

Raramente in natura un’accoppiata così ben assortita funziona alla perfezione come aglio e zenzero, senza creare particolari complicazioni. È dimostrato ad esempio che l’allicina, la sostanza benefica tipica dell’aglio, assunta assieme allo zenzero, moltiplica la sua efficacia, specialmente nella prevenzione dei tumori. Principali beneficiari di questa protezione sono: stomaco, pancreas, fegato e intestino.

