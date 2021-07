Lo yoga può essere definito come una filosofia di vita nata in India oltre 2000 anni fa e aiuta a trovare l’equilibrio fra corpo, mente e spirito. Per chi non ama gli sport d’assalto, è una pratica utilissima che riesce a donare numerosi benefici. Infatti, molti appassionati rivelano di compiere un percorso di benessere, forma fisica e mentale.

Molti desiderano continuare anche in estate e in forma leggermente diversa, secondo gli esperti, è possibile.

Consigli utili sulla modalità di praticare yoga in estate per rilassare corpo e mente

Innanzitutto, è opportuno dedicarsi a tale disciplina la mattina presto o la sera col fresco cioè nelle ore meno calde della giornata.

Il luogo da preferire dev’essere all’ombra, pulito e sufficientemente areato.

I tempi

Se decidiamo di proseguire, dobbiamo essere costanti e quindi procedere con tre sedute a settimana. Evitiamo invece di concentrare le ore in un unico giorno o in poche sedute mensili di tipo intensivo. La costanza e la regolarità sono importanti ai fini dei risultati.

Gli esperti consigliano

Sarebbero da evitare in estate i cosiddetti “saluti al sole” perché stimolerebbero molto l’energia e l’elemento fuoco.

Eventualmente si possono eseguire con ritmo blando e in numero molto ridotto. Altre posizioni che sarebbe meglio evitare in estate sono quelle che stimolano in particolare la zona dell’ombelico e dell’addome.

Così come pure le posizioni in piedi non sarebbero il massimo in una giornata molto calda.

Posizioni da prediligere

Disco verde, invece, per le posizioni con i piegamenti in avanti perché ci consentirebbero di rilassarci e calmare il ritmo cardiaco. Consigliate anche le pratiche del rilassamento profondo.

Ancora, in estate, sarebbe da preferire la cosiddetta “respirazione siktari”, che è un tipo di respirazione particolarmente rinfrescante. Ovviamente prima di eseguire questi esercizi dobbiamo essere certi non soffrire di pressione molto bassa, asma o bronchite.

Ad ogni modo è sempre opportuno praticare yoga con una guida di riferimento e prima di iniziare i corsi informare di eventuali patologie di cui soffriamo.

Con questi consigli utili sulla modalità di praticare yoga in estate per rilassare corpo e mente, possiamo porci secondo un approccio giusto alle varie lezioni estive consapevoli che il piano da seguire esige dei cambiamenti in base alle alte temperature proprie della stagione.