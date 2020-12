Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In vista delle imminenti festività un vero e proprio must saranno senz’altro i cesti natalizi, un’idea regalo infallibile per accontentare tutti in maniera semplice ed economica. Apprezzati da grandi e piccini, ce n’è per tutti i gusti!

Estremamente importante, per non deludere i nostri cari, non incappare in quei cesti “pre-confezionati” privi di personalità e dalla dubbia qualità. Seguendo questi semplici consigli utili per creare un cesto natalizio personalizzato si risparmia e non si rischia di deludere i nostri affetti più cari.

Biglietto personalizzato

Si dice che in questioni di regali “basta il pensiero” però è sempre meglio curare la forma oltre che il contenuto. È importante dunque curare il testo del messaggio augurale personalizzato da abbinare al cesto. In questo modo il destinatario ha la percezione di essere una persona speciale e non un qualunque conoscente. Nel caso in cui la creatività non bastasse è permesso anche spulciare un po’ sul web per trovare spunti e pensieri da adattare al contesto. Il consiglio è quello di scrivere il messaggio a mano, magari su un cartoncino colorato così da renderlo anche piacevole alla vista. Inoltre, anche disegnare o colorare il biglietto personalmente potrebbe essere un gesto apprezzato dal destinatario del cesto.

Prodotti gastronomici

I regali gastronomici sono quasi sempre apprezzati da tutti quindi è possibile sfruttare questa favorevole condizione a proprio vantaggio. È possibile utilizzare prodotti tipici o che sappiamo essere graditi dalla persona che riceverà il cesto. Si prestano a questo tipo di dono sia i prodotti dolci che quelli salati quindi ecco alcuni prodotti con i quali ci si può sbizzarrire:

creme spalmabili dolci;

creme salate abbinate a salumi o formaggi;

pasta fresca di qualità, in ogni sua forma;

bottiglie di vino o birra pregiate;

liquori;

cioccolatini assortiti in vari gusti;

tisane o biscotti tipici.

Per le persone che hanno a disposizione più tempo c’è anche la possibilità di confezionare personalmente degli ingredienti, riponendoli in graziosi barattoli di vetro, utili per preparare tisane, cioccolata calda o zuppe.

Profumo

Per toccare il cuore della persona cara perché non stimolare anche il suo senso dell’olfatto? Un’idea semplice ed economica è quella di essiccare la buccia del mandarino, o dell’arancia, e lasciare che sprigioni il suo odore all’interno del cesto. Il procedimento è molto semplice, basterà lasciare qualche ora la buccia dell’agrume scelto sul termosifone acceso. A questo punto si può inserire la buccia essiccata, magari accompagnata da un bastoncino di cannella, all’interno del cesto per renderlo speciale.

Presentazione

Non limitarsi a incartare il cesto con dei fogli di plastica trasparente. Meglio utilizzare nastri colorati, di juta o cotone, che si prestano alla realizzazione di fiocchi piacevoli alla vista. Inoltre, i nastri colorati possono essere posizionati anche sul bordo o sul manico del cesto per renderlo ancora più gioioso.

Non resta quindi che scegliere uno o più di questi consigli utili per creare un cesto natalizio personalizzato e iniziare a dare sfogo alla creatività.