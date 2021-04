Anche se già stiamo vivendo e godendoci la primavera, c’è da dire che le giornate non sono ancora molto stabili. Ci sono giorni in cui siamo baciati da sole e altri in cui invece ci rintaniamo in casa come se fosse gennaio. Non per tutti è possibile restare a casa a guardare la pioggia, chi ha un cane lo sa bene a prescindere dal tempo bisogna uscire.

Per il cane la passeggiata non è solo dedicata ai bisogni, questa è fondamentale per svagarsi e socializzare con i suoi simili. Sicuramente le giornate piovose rendono meno felici i padroni che con i loro amici a quattro zampe sono costretti a bagnarsi.

In questo articolo forniremo i consigli utili e pratici per asciugare il cane dopo una passeggiata sotto la pioggia e evitare spiacevoli situazioni.

Cosa succede se non asciughiamo bene il cane

Alcuni cani esattamente come noi umani possono soffrire il freddo, è vero anche che, grazie al loro pelo possono sopportarlo meglio. C’è da dire che comunque anche se i cani riescono sopportare il freddo, il fatto di essere inzuppati può causare spiacevoli situazioni.

Una tra questi è il raffreddore in casi peggiori anche la polmonite se non si asciuga il proprio amico a quattro zampe adeguatamente. Un altro problema che può colpire il nostro cane è la comparsa di funghi o ipersensibilità ai cuscinetti delle zampe. Anche se questi risultano duri e resistenti se non rimuoviamo accuratamente l’acqua possono diventare poi molto fragili.

Consigli per asciugare il cane

La prima cosa da fare una volta rientrati a casa dopo una passeggiata sotto la pioggia è quello di munirci di un asciugamano. Le dimensioni dipenderanno ovviamente dalla taglia del cane. Eliminiamo l’acqua in eccesso, e se il cane riesce a sopportarlo utilizziamo l’asciugacapelli se lo vediamo restio continuiamo con l’asciugamano.

Asciughiamo con particolare attenzione la coda, la pancia e i cuscinetti delle zampe. Utilizziamo la spazzola per sistemare il pelo e se puzza molto, possiamo ricorrere allo shampoo a secco oppure all’aceto di mele che profuma il pelo.

Ecco i consigli utili e pratici per asciugare il cane dopo una passeggiata sotto la pioggia e evitare spiacevoli situazioni.