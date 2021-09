Siamo a settembre e molti sono tornati dalle vacanze. Tuttavia, taluni, a causa del rientro a lavoro, si sentono ancora molto stressati. L’ideale, sarebbe, dunque, un soggiorno alle terme per ricaricarsi davvero. All’uopo, anche per rilanciare il settore, il Governo ha pensato di concedere un aiuto ai cittadini con il Bonus terme. Tuttavia, non è semplice aggiudicarselo, in quanto esso verrà assegnato fino ad esaurimento fondi. Questo significa che ci sarà la fatidica giornata del click day, per rincorrere uno dei 250.000 voucher disponibili. Quindi, è stato pensato con due grandi limiti, che sono:

1) l’assenza di una soglia minima di ISEE, in quanto è aperto a tutti;

2) assegnazione tramite domanda, fino ad esaurimento fondi.

Ma, vediamo quali sono i consigli su come evitare di perdere il Bonus terme da 200 euro, durante il click day.

A chi spetta

Nello specifico, il Bonus offre una copertura dei costi per un soggiorno completo in un hotel con terme. Il soggiorno sarà completamente spesato, fino ad un massimo di 200 euro. La struttura va scelta tra quelle presenti nella lista, che sarà resa disponibile, in seguito all’avvio delle domande. Tuttavia, come detto, esso spetta a tutti i cittadini maggiorenni, senza limiti di ISEE né legati al nucleo familiare. Le uniche condizioni sono il limite massimo di 200 euro e quello di un solo voucher per cittadino. Ciò comporterà un accesso incontrollato al beneficio e di conseguenza ad un assalto al sistema per inoltrare le domande. Ma, vediamo, come cercare di superare questi ostacoli.

Consigli su come evitare di perdere il Bonus terme da 200 euro durante il click day

L’avvio alle domande avverrà entro entro la fine di ottobre. Per partecipare, occorre collegarsi al sito di Invitalia o del Ministero dello Sviluppo Economico. Per non lasciarsi sfuggire il bonus, possiamo seguire una serie di trucchetti che potrebbero essere di aiuto. Anzitutto, occorre iscriversi al sito Federterme, che ha messo a disposizione un modulo da compilare. In questo indicheremo: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Secondo consiglio: appena riceviamo l’sms o la mail, dobbiamo collegarci subito ad uno dei siti indicati. Ciò, prima dell’orario indicato nella comunicazione, in modo da ottenere, per prima cosa, l’accesso al sito. Terzo step: aprire più finestre della stessa pagina, anche utilizzando diversi dispositivi. Questo perchè più pagine sono aperte, più possibilità c’è di rimanere sul sito e accaparrarsi il bonus. Per far ciò, occorre controllare di avere una buona connessione internet. In assenza di questa, infatti, non sarà possibile concorrere per il click day. Ciò in quanto non si avrà possibilità di accedere velocemente al sito e rimanerci, senza che cada la linea.