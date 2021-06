Dopo un buon allenamento molti si chiedono che cosa sia giusto mangiare per favorire il recupero muscolare. L’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale quando ci si allena. Dopo un allenamento intenso i muscoli usano le riserve del glicogeno che hanno immagazzinato. Quindi mangiare subito dopo essersi allenati è di primaria importanza. La domanda che molti si fanno è cosa sia giusto mangiare subito dopo aver fatto ginnastica. Vediamolo nei dettagli con alcuni consigli semplici e indispensabili per cosa mangiare dopo un buon allenamento.

Il giusto apporto con gli alimenti giusti

Cosa si deve preferire dopo un intenso allenamento? Carboidrati o proteine? Se guardiamo cosa dicono gli esperti, i pasti andrebbero consumati entro un’ora dopo essersi allenati. Questo favorirebbe una maggiore sintesi del glicogeno. Oltre che un recupero immediato delle energie utilizzate. Assumere un giusto quantitativo di proteine dopo l’allenamento permette all’organismo di ricreare una scorta di aminoacidi. Inoltre permettono una nuova crescita di massa muscolare. Il pasto dopo l’allenamento deve contenere anche carboidrati. Si prediligono i carboidrati a rilascio lento come pane e pasta integrali. La riposta che stavamo cercando è che dopo un allenamento è necessario assumerli entrambi

Come nutrirsi?

L’alimentazione deve essere completa di tutto e quindi sana ed equilibrata. Per questo è necessario assumere verdure di ogni tipo. Cereali integrali e proteine. La carne e il pesce in tutte le sue possibili varietà. I grassi sani che sono nella frutta secca. Nocciole, noci e mandorle. Poi tutta la frutta di stagione. Un consiglio per finire in bellezza è l’aiuto per la preparazione di questo pancake senza uova e farina ma fortemente proteico.

Scaldiamo una padella antiaderente e nel frattempo si scioglie un quadratino di cioccolata a bagnomaria. Quando la padella ci sembrerà ben calda intingiamo un po’ di olio che poi sarà asciugato con lo scottex. In una scodella versiamo la farina, la frutta secca e mescoliamo il tutto per poi versare nella padella. Lasciamo cuocere a fuoco basso e quando è pronto versiamo sopra il cioccolato precedentemente sciolto a bagnomaria e buon appetito!