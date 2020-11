L’inverno si avvicina e bisogna pensare a come riscaldarsi. Chi possiede un animale ha un pensiero in più per mettere al riparo gli amici a quattro zampe al riparo dall’inverno. Con gli esperti di ProiezionidiBorsa diamo consigli per tutelare i nostri animali dal freddo. Come per noi essere umani, il primo passo da fare è assicurare agli animali un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo.

Resistere al freddo

Non tutti gli amici a quattro zampe hanno la forza di resistere ai rigori del clima invernale. Bisogna fare delle differenze: i cani di taglia grande trattengono il calore, mentre le razze con pelo corto e taglie piccole hanno bisogno di un trattamento speciale. Cani e gatti, spesso vivono fuori dalle mura domestiche.

Animali mai al freddo

I padroncini di cuore devono sistemare gli animali in un luogo asciutto e senza correnti dove dormire e rifugiarsi. Attenzione agli amici a quattro zampe di taglia piccola: questi vanno maggiormente protetti dalle intemperie. In più non farli stare di notte all’aperto, il gelo è deleterio per la loro salute. Per questo motivo ci sono tanti decessi per malattie croniche di cani durante la stagione invernale. Inoltre non lasciare mai un cane incustodito in auto oppure lasciarlo dormire in un garage. Gli animali che vivono all’aperto, hanno l’abitudine di rifugiarsi sotto le automobili, per riscaldarsi con il caldo del motore.

Cani e gatti più sfortunati

Ci sono però anche altri cani e gatti più sfortunati. Il pensiero va ai randagi. Questi animali vanno aiutati con maggiore cuore. Quante volte intorno alla nostra abitazione abbiamo visto un cane e un gatto randagio. Facciamo un gesto nobile: mettiamo una ciotola di cibo e di acqua a loro disposizione. Ognuno di noi deve sentirsi interessato a migliorare la qualità della vita di un animale. Un altro gesto nobile è portare vecchie coperte, piumoni, asciugamani, lenzuola e indumenti usati presso canili e gattili. Tanti animali sono senza famiglia. Ecco i consigli per tutelare i nostri animali dal freddo.