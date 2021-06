Il nostro corpo può risentire del cambio di stagione e dell’arrivo del sole. Carenze vitaminiche, temperature eccessive e umidità, possono stravolgere l’organismo. Spesso i capelli sono la manifestazione più chiara di questo stress.

L’esposizione al sole e i frequenti bagni a mare sono solitamente la causa principale di capelli secchi, sfibrati, bruciati. La cosa incredibile è che spesso non si fa nulla per proteggerli. Al contrario, ci sono una serie di errori che si fanno che li rovinano ancora di più. Ecco, allora, i migliori consigli per proteggere i capelli da sole e mare per una chioma idratata e fluente.

Salsedine e altri nemici

Il problema dell’estate non è solo il sole. L’acqua salata, la salsedine, ma anche l’umidità o il cloro della piscina insieme ai lavaggi frequenti, possono rendere i capelli terribilmente opachi e malandati.

Ma la soluzione esiste e non è soltanto una. Infatti possiamo agire quotidianamente in diversi modi per salvare la nostra chioma dall’essere disastrosa. Anzi, questi piccoli accorgimenti ci faranno sfoggiare dei capelli morbidi e forti come non mai.

La prima cosa da fare è nutrirli nel modo giusto ogni volta che effettuiamo un lavaggio. Per l’estate scegliamo prodotti molto idratanti e delicati, così da non appesantire il capello e lasciarlo respirare. Una maschera nutriente al posto del balsamo prima o dopo lo shampoo è una tecnica infallibile. Lasciamola in posa per almeno 5 minuti.

La maschera eliminerà il crespo e proteggerà i capelli con un’azione ricostruente. Le migliori sono a base di olio di cocco, che non appesantisce il capello ma dona volume e lucentezza.

Consigli per proteggere i capelli dal sole per una chioma idratata e fluente

Gli esperti suggeriscono anche di modificare la routine di lavaggio dei capelli. Oltre alla maschera, evitiamo di usare acqua calda per lavarli e di asciugarli con il phon. Invece, preferiamo il calore del sole e l’asciugatura naturale. Cute e capelli ringrazieranno.

La stessa cosa vale per trattamenti troppo forti e pieghe. In estate è meglio lasciare i capelli liberi e naturali, senza usare spazzole e piastre. Limitiamoci al pettine subito dopo il lavaggio. Utilizziamo anche pettinature non troppo complesse, dove i capelli sono stretti o stressati. Se proprio vogliamo prenderci cura dei nostri capelli, tagliamoli leggermente.

Per quanto riguarda i bagni a mare e in piscina, assicuriamoci di non lasciare troppo tempo i capelli salati o col cloro. Infatti, tutti questi agenti sono causa di secchezza, di rottura del capello e di doppie punte. L’idratazione è fondamentale, quindi assicuriamoci di bere acqua nel corso di tutto il giorno.

