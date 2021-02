C’è sempre una prima volta. Anche per guidare un drone. Da quando è arrivato sul mercato, questo apparecchio ha incuriosito molti giovani e meno giovani. Sì, perché non si tratta di una banale giocattolo telecomandabile. Per alcuni, il drone è un vero e proprio attrezzo del mestiere. Si pensi a chi realizza videomontaggi grazie alle riprese dall’alto, ai fotografi, o agli agenti di pubblica sicurezza che sempre più si avvalgono dei droni per raccogliere informazioni.

Se stiamo decidendo di acquistare un primo drone per iniziare a prenderci confidenza, questa guida fa al caso nostro. Illustriamo di seguito alcuni consigli per pilotare un drone.

Cosa fare prima del volo

Iniziamo elencando le operazioni preliminari al volo. Dobbiamo tenere conto di tanti aspetti prima di far alzare il nostro drone. Quindi sarà necessario controllare le condizioni fisiche e individuare eventuali segni di usura o crepe nelle eliche. Essenziale, poi, sarà la verifica delle regole e i regolamenti vigenti nell’area in cui si intende volare.

Assicuriamoci che le batterie del drone siano cariche. Verifichiamo più volte che il radiocomando e il drone siano collegati correttamente. Prima di volare sarà inoltre indispensabile monitorare le condizioni meteo con molta attenzione.

Altrettanto importante è la verifica del corretto funzionamento della fotocamera. Essere in grado di vedere ciò che vede il drone aumenta la sicurezza del volo. Fatte le dovute verifiche, saremo pronti per il decollo.

Decollo e atterraggio

Prima di decollare, assicuriamoci che ci sia un’area aperta che ci permetta di pilotare il drone in modo controllato e totalmente sicuro. Evitiamo, quindi, i boschi, le aree molto alberate e la presenza di cavi elettrici ad alta tensione.

Evitiamo nella maniera più assoluta di testare il drone in presenza di bambini o animali domestici. Potrebbero incuriosirsi o, peggio, spaventarsi del dispositivo.

Un momento cruciale nella guida del drone è l’atterraggio. Per atterrare, sarà necessario abbassare gradualmente la potenza dei motori fin quando non saranno spenti del tutto.

Abbiamo visto, dunque, alcuni consigli per pilotare un drone. Prima di dilettarsi alla guida di questo fantastico mezzo sarebbe opportuno consultare la pagina apposita dell’ENAC relativa alla disciplina in materia.