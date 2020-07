Ecco dei consigli per migliorare la circolazione del sangue. Hai spesso le mani ed i piedi freddi? Una circolazione sanguigna lenta può portare ad altri disturbi, meglio prevenire ed essere più sani. Oggi ti diamo qualche piccolo consiglio che ti rimetterà in forze e farà bene in generale alla tua salute.

A tavola

Consigli per migliorare la circolazione del sangue e stare meglio in poco tempo. I medici dicono che la salute comincia a tavola ed hanno ragione.

Bevi più acqua, rimani sempre ben idratato. Ora che è estate il Ministero della Salute consiglia di bere circa due litri d’acqua al giorno. Ti aiuterà a dare più fluidità al sangue così da velocizzare la circolazione.

Comincia ad introdurre il piccante nella tua dieta, la molecola dei peperoncini migliora e stimola il sangue a scorrere più veloce.

Mangia più sano, i cibi influiscono ed aiutano. Sono consigliate verdure, cereali, carne magra (meglio quella bianca) ed i grassi buoni.

I grassi buoni sono quelli del pesce, dell’olio di oliva, della frutta secca e dell’avocado.

Migliora il tuo stile di vita

Oltre a stare più attenti a tavola dobbiamo anche migliorare le nostre abitudini. Vediamo qualche consiglio utile e che farà bene al tuo organismo non solo per la circolazione ma per prevenire l’insorgere di altri disturbi.

Prova a smettere di fumare o riduci il consumo. La nicotina è una delle molecole che influisce di più sulla circolazione sanguigna rallentandola.

Comincia a fare dei bagni caldi, aiutano a rilassare tutto l’organismo e l’immersione in acqua calda aiuta il nostro sangue.

Se fai un lavoro sedentario prenditi dei momenti per fare un po’ di stretching durante la giornata. Ti aiuterà a muoverti un po’ sciogliendo la tensione muscolare.

Abituati a tenere le gambe sollevate, questo aumenterà la velocità di circolazione agevolando lo scorrere del sangue.

Fai attività fisica almeno due volte a settimane. Puoi fare quello che preferisci, basta muoversi un po’ di più. Non devi necessariamente andare in palestra o cominciare a correre. Puoi anche limitarti a passeggiare spesso, inoltre ne uscirai molto più rilassato e ti aiuterà a staccare dal lavoro e dalle faccende domestiche.

Continua a seguirci per altre guide e consigli.