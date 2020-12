Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Addentrandosi in discussioni con amici e conoscenti sulle proprie letture preferite ci si accorgerà che leggere è una delle attività più personali in assoluto. Ci si renderà anche conto che, nonostante sia l’attività soggettiva per eccellenza, in molti continuano a regalare dei libri per Natale.

Regalare un libro, nell’immaginario collettivo, è semplice ed economico. Potrà sembrare una banalità, giusto un pensierino per non presentarsi a mani vuote a cene o pranzi, in realtà è uno dei regali più difficili da fare.

Dal momento che l’amore per alcuni argomenti, piuttosto che per altri, è molto soggettivo bisognerebbe fare molta attenzione prima di entrare in libreria. Prima di acquistare un libro bisognerà essere sicuri di conoscere davvero bene la persona a cui verrà regalato.

Altrochè banalità, scegliere un libro perfetto richiede moltissimo tempo. Sicuramente ci sono alcuni libri che, in teoria, dovrebbero piacere a tutti ma non è comunque detto sia così.

Qui si cercherà di stilare un breve elenco di consigli per gli acquisti perché regalare dei libri a Natale è tutto tranne che una banalità.

L’amica geniale

Sicuramente il primo volume della saga nata dalla penna di Elena Ferrante può essere una buona idea regalo.

Si tratta di una delle opere che, oltre ad aver scalato le classifiche, ha conquistato il cuore di moltissimi lettori, anche dei più scettici. Dopo averle incontrate Lila e Lenuccia faranno parte del lettore per sempre.

Cambiare l’acqua ai fiori

La scoperta dell’estate è questo romanzo di Valèrie Perrin, uscito nel 2018 ma entrato nelle classifiche solamente in questo 2020. Un romanzo, ambientato nella Francia rurale, capace di assorbire completamente il lettore tra colpi di scena e personaggi indimenticabili.

Moby Dick

Con il Moby Dick di Hermann Melville si fa un salto indietro nel tempo. La ricerca dell’impossibile, la testardaggine che porta ad inseguire i propri scopi sacrificando qualsiasi cosa. Il non arrendersi mai per una ricerca portata all’estremo. Moby Dick, a prima vista, potrebbe sembrare un libro complesso e difficile eppure può essere tranquillamente letto da tutti, in qualsiasi fase della vita.

I tre moschettieri

Con questo grande classico perfetto per bambini e adulti Alexandre Dumas trascina il lettore nella storia di Francia. Partire alla scoperta del secolo delle cappe e delle spade in una trilogia che, nonostante la mole, si lascerà leggere senza difficoltà. Scoprire la storia della Francia con i tre moschettieri e D’Artagnan sarà un’avventura bellissima e alla fine della trilogia ci si sentirà decisamente orfani.

Regalare libri per Natale è tutto tranne che una banalità. Bisogna pensarci bene prima di spendere i propri soldi in qualcosa che, oltre a non venire apprezzato, verrà nel migliore dei casi abbandonato in una libreria.

