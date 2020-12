Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le piante cosiddette da appartamento crescono senza troppe difficoltà anche all’interno di spazi chiusi e non particolarmente luminosi.

Sappiamo bene che non tutti hanno il “pollice verde”, pertanto cercheremo di dare dei consigli per far crescere al meglio le piante da appartamento.

Per ovvi motivi, non essendo poste all’aperto e dunque esposte alle precipitazioni atmosferiche è necessario prestare particolare attenzione all’apporto idrico necessario per la loro sopravvivenza. Anche la luminosità è un fattore rilevante per permettere loro di crescere al meglio. Benché ogni pianta necessiti di cure ed attenzioni particolari, ci sono delle piccole regole che valgono per tutta questa categoria.

Le piante aiutano a mantenere gli ambienti più salubri trattenendo l’umidità e purificando l’aria. Questi consigli potranno essere utili per far crescere al meglio le piante d’appartamento.

Piccoli trucchi e accortezze

Vediamo insieme alcuni consigli per far crescere al meglio le piante da appartamento.

Scegliere l’ambiente adatto in cui farle vivere. L’ambiente ideale deve essere un ambiente ossigenato, privo di inquinanti e quindi con aria purificata e ad un giusto livello di umidità.

Spostarle il meno possibile. Le piante patiscono frequenti spostamenti pertanto è buona norma progettare ed aver chiaro sin da subito l’ambiente che sarà a loro destinato.

Attenzione alla temperatura della stanza. Le piante da appartamento soffrono se fatte vivere in ambienti a temperature inferiori ai 15 gradi. Pertanto è bene non collocarle in luoghi esposti ad aria corrente fredda o in zone della casa in cui sia assente il riscaldamento.

Acqua e luce per le piante

L’illuminazione è molto importante. L’ideale sarebbe non esporle mai direttamente al sole, specialmente nelle stagioni più calde, ma costantemente a luce naturale.

Innaffiare le piante con acqua a temperatura ambiente. Per non causare loro uno shock termico, è importante utilizzare dell’acqua né troppo fredda, né troppo calda.

Svuotare il sottovaso. Lasciare dell’acqua in eccesso nel sottovaso non aiuterà la pianta a rinvigorire, ma al contrario l’acqua diventerà stagnante e si rischierà di farla marcire completamente.