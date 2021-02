Gli oggetti non più utilizzati vengono riposti in cantina, nel garage oppure in soffitta per motivi strettamente affettivi.

Lo stesso vale quando conserviamo vecchi giocattoli e senza saperlo abbiamo una fortuna in casa. Infatti possedere vecchi peluche, macchinine, giochi di società può avere un ritorno economico. Molti collezionisti sono interessati a mettere le mani su questi cimeli ed anche disposti a sborsare cifre molto alte.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa con questo articolo hanno intenzione di fare un elenco dei giochi più richiesti e che valgono una fortuna. Ebbene, meglio fare un controllo nel deposito e chissà che tra tanti oggetti conservati non ci siano proprio i preziosi giocattoli degli anni ’90 e non solo.

Quali giocattoli valgono un vero tesoro

Il giocattolo che ha raggiunto una quotazione importante è il Monopoly degli anni ‘30 con 2.570 euro. Poi il Gameboy della Nintendo, una delle prime edizioni della consolle dei videogiochi, con una quotazione di 1.000 euro. In terza posizione per valore si piazza la bambola dedicata alla Principessa Diana diventata articolo da collezione con una quotazione di 800 euro.

Lo stesso vale per tutti gli altri peluches Beanie Babies, articoli dell’infanzia di oltre trenta anni fa. Ebbene, proprio tutti i giocattoli di quel periodo sono ricercati e possono far guadagnare cifre astronomiche. E’ il caso anche delle carte dei Pokemon e di Yu Gi Oh. Quella di Charizard della prima edizione 1999 è in vendita a 430 euro.

Guardare bene in soffitta e cantina

Scavare tra i giocattoli conservati nella cantina oppure in soffitta vale la pena perché lo scatolo dell’Happy Meal può garantire una fortuna. Infatti con il tempo i giochi di questa nota marca hanno acquisito un valore non indifferente. Tra quelli più preziosi i Furbys, TY Teenie Beanie Babies e Halloween Buckets che possono valere fino a 289 euro.

Chi possiede le fantastiche macchinine Hot Wheels, tipo la Volkswagen Beach Bomb del 1969 può guadagnare anche 100 euro.

Se avete voglia di investire diversamente meglio dare uno sguardo nel deposito perché conserviamo vecchi giocattoli e senza saperlo abbiamo una fortuna in casa.