Le patate sono forse l’alimento più usato nelle ricette di tutto il Mondo. Non costano molto, si possono preparare infiniti piatti e soprattutto durano a lungo. A differenza di tanti altri alimenti come gli ortaggi possiamo tenerli in dispensa per molto tempo.

Però se non le conserviamo nel modo giusto potremmo trovarci di fronte ai temutissimi germogli. In quel caso la concentrazione di solanina normalmente accettabile potrebbe salire e causare problemi. Questo alcaloide tossico potrebbe scatenare mal di testa o crampi muscolari se ingerito in grosse quantità. Quando vediamo che le patate inverdiscono è opportuno non mangiarle.

Conserviamo le patate dentro questo oggetto per non farle germogliare e mantenerle fresche e compatte per mesi

Ma come evitare che questo processo vada a rovinare le nostre preziose patate? C’è chi, ad esempio, le tiene in una cassettina in legno con alcune mele. Questo rimedio della nonna dovrebbe rallentare il processo di germinazione come spiegato in un precedente articolo. “Pochi sanno che questo frutto che abbiamo tutti in casa può aiutare a conservare le patate e non farle germogliare”.

Per mantenere commestibili più a lungo le patate è importantissimo riporle in un luogo buio e non umido. Infatti luce e umidità accelerano il processo di decomposizione delle patate, facendole diventare molli. Non solo, è come se dicessero alla patata che è il momento di germogliare.

Per assicurarci di averle sempre buone a lungo allora teniamole in cantina o in magazzino. Anche il garage va bene, purché la temperatura sia intorno ai 10° gradi circa. Non per forza in terra, soprattutto se il pavimento è troppo freddo. Andrà bene anche uno scaffale purché non sia vicino a fonti di calore.

Come e dove riporle?

Ma l’oggetto più utile per riporle e proteggerle è sicuramente la scatola di cartone. C’è chi le ripone in sacchi di carta, chi in sacchi di iuta o ceste. Il problema di questi altri oggetti è il ricircolo d’aria all’interno. Infatti è importante che le patate siano ben riparate da fonti di calore e luce, ma devono poter “respirare”. Stando chiuse e sigillate potrebbe svilupparsi umidità e quindi muffa.

Prendiamo una scatola di cartone di medie dimensioni, non riempiamola tutta. Posizioniamo le nostre patate senza assolutamente lavarle. Se c’è molta terra togliamola con un foglio di carta asciutto. Chiudiamo la scatola incastrando i lembi in modo da lasciare uno spazio per il ricircolo d’aria. Trasferiamo la scatola in ripostiglio al buio e via, così dureranno mesi. Se abbiamo diversi tipi di patate facciamo più scatole così da non interferire con la maturazione.

Quindi, conserviamo le patate dentro questo oggetto per non farle germogliare e mantenerle fresche e compatte per mesi. Ricordiamoci sempre di controllarle periodicamente ed eliminare quelle un po’ morbide. In questo modo non faranno germogliare le altre. Non ci resta che tirarle fuori ogni volta che ci servono, lavarle e magari preparare dei morbidissimi gnocchi.

