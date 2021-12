Le cipolle sono certamente tra gli ingredienti più versatili nella nostra traduzione culinaria. Moltissimi piatti diversi richiedono questo ingrediente: dai primi ai secondi, ai contorni. Fortunatamente, la cipolla è anche un alimento molto serbevole. Se conservata correttamente, infatti, può durare anche per mesi.

Purtroppo però, a volte incontriamo un piccolo inconveniente quando acquistiamo cipolle in gran quantità per poi conservarle. Infatti, alcune possono germogliare. Anche se le cipolle germogliate sono comunque commestibili, la loro consistenza molliccia non è certamente tra le migliori.

Per fortuna però, esiste un trucco semplicissimo per conservare più a lungo le cipolle senza rischiare che germoglino. Possiamo utilizzare un oggetto che praticamente tutti abbiamo in casa. Vediamo di che cosa si tratta.

Conserviamo le cipolle dentro questo oggetto per non farle germogliare e mantenerle fresche per mesi

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Si tratta di un semplicissimo cesto di vimini. Proprio così: uno di quei cesti di vimini che potremmo tutti avere già in casa, quello che si usa per fare il picnic. Possiamo utilizzare il cesto come perfetto contenitore per le cipolle quando la stagione non ci permette di fare un picnic sui prati.

Il cesto di vimini è perfetto per conservare le cipolle senza farle germogliare per numerosi motivi. Innanzitutto, perché lascia passare l’aria nelle fessure tra i rametti di vimini, mantenendo le cipolle ben areate. In secondo luogo, perché le mantiene al buio, impedendo la fotosintesi. In terzo luogo, la superficie irregolare fa sì che le cipolle non siano a stretto contatto tra loro e con il cesto, limitando il rischio di muffe e marciume. Insomma, una soluzione perfetta. Conserviamo le cipolle dentro questo oggetto per non farle germogliare e mantenerle fresche per mesi. Ma vediamo qualche accorgimento per preparare il nostro cesto di vimini.

Mettiamole dentro il cesto e copriamolo con fogli di carta di giornale

Per garantire al massimo un ambiente buio e protetto, possiamo coprire le nostre cipolle con della carta di giornale. Mettiamole quindi accuratamente dentro il cesto e poi stendiamo dei fogli di carta di giornale, o anche carta marrone per le verdure, sopra le cipolle.

Questo accorgimento ha un duplice scopo: prima di tutto mantiene le cipolle al buio, e in secondo luogo impedisce che si accumuli della polvere.

Infine, per risultati ottimali dovremmo collocare il nostro cesto in un posto buio e asciutto con temperature intorno ai 10-15 gradi.

