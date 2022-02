I nostri antenati non avevano a disposizione il frigorifero o il congelatore per conservare la carne, dunque utilizzavano metodi differenti.

Lo scopo della conservazione degli alimenti è quello di creare un ambiente, in cui i batteri non riescano a riprodursi. Questo è possibile manipolando quattro fattori fondamentali, che sono: temperatura, umidità, acidità e presenza di ossigeno.

Alcune culture utilizzavano l’essiccazione, il cui scopo era quello di eliminare completamente l’acqua dal cibo, impedendo la proliferazione dei batteri. Altre, invece, utilizzavano l’affumicatura.

Sullo stesso principio si basava la conservazione sotto sale, molto utilizzata specialmente durante il Medioevo. Il sale, infatti, ha la proprietà di deumidificare il cibo e limitarne la contaminazione. Ma, nel corso della storia, i popoli hanno utilizzato anche miele e zucchero per impedire che la carne deperisse.

Anche oggi possiamo utilizzare uno di questi metodi alternativi, grazie ai quali conserviamo la carne senza frigo né freezer.

Di seguito vediamo un metodo di conservazione davvero strabiliante, con cui possiamo mantenere la freschezza della carne per addirittura dodici mesi. L’importante è seguire con minuzia tutti i passaggi.

Conserviamo la carne senza frigo né freezer con questo metodo che la mantiene fresca anche per un anno

Non molti lo sanno, ma non abbiamo bisogno di frigo, freezer o prodotti chimici per conservare al meglio la carne. Possiamo ricorrere a un metodo alternativo da provare in casa, che ci consente di mantenerla fresca per un anno intero.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono:

barattoli di vetro da mezzo litro;

qualche foglia di alloro;

pepe nero;

sale grosso

cipolla.

Infine, ovviamente, abbiamo bisogno della carne.

Poniamo, per puro esempio, di dover conservare del manzo. Per prima cosa, tagliamolo a cubetti di circa 4-5 centimetri ciascuno. Dopodiché, versiamoli in una ciotola e saliamoli (un cucchiaio di sale grosso per ogni chilo di carne).

Ora prendiamo un barattolo, lavato e asciugato alla perfezione. Adagiamo al suo interno una foglia d’alloro, un po’ di cipolla sminuzzata e dei grani di pepe. A questo punto inseriamo la carne, premendola al massimo, così da evitare vuoti. Riempiamo il barattolo fino a un centimetro dall’orlo. È meglio se i pezzi di carne vicini al tappo sono anche quelli più grassi.

Ora, prendiamo una casseruola e ricopriamone il fondo con un asciugamano. Sistemiamo i barattoli chiusi nella casseruola, poi versiamo dell’acqua fino a immergerli del tutto. Facciamo bollire l’acqua con i barattoli per sei ore.

Passato il tempo necessario, lasciamo raffreddare l’acqua prima di riprendere i barattoli. Asciughiamoli e riponiamoli nella credenza, dove potranno rimanere senza problemi per un intero anno.

