Fra le erbe aromatiche il basilico è certamente il più amato per il suo profumo intenso che riempie le narici. Trova largo uso in molte preparazioni e rende speciali dei piatti semplici come una salsa di pomodori o un’insalata. E non possiamo dimenticare la magia dei sapori del pesto ligure che ci rapisce per la sua bontà. Tipico aroma estivo, ci piacerebbe averlo a disposizione anche in inverno per il suo profumo intenso e inconfondibile. Nei supermercati sono sempre disponibili delle piantine da acquistare, ma in casa durano pochissimo. Vediamo come avere il basilico sempre fresco anche nella stagione fredda.

Per chi è sempre di corsa

Conserviamo il basilico in congelatore o essiccato e con altri metodi noti e collaudati. Ma ci sono modi diversi che vedremo insieme. La prima idea furba è quella di congelare non il basilico ma il pesto. Lo si può preparare nella solita maniera e disporlo in contenitori monouso che vanno riposti in congelatore. Avremo il vantaggio di poter gustare il pesto in qualsiasi momento e di averlo a disposizione quando abbiamo fretta.

Conserviamo il basilico in congelatore o essiccato, sotto sale o sott'olio ma potremmo averlo fresco anche in inverno con questa varietà poco conosciuta

Per tentare altre strade potremmo provare a coltivare il basilico in casa durante l’inverno. Non è semplice, perché questa pianta ha bisogno di determinate condizioni difficili da ricreare nella stagione fredda. Ci proveremo comunque. Innanzitutto sarebbe opportuno scegliere un posto ben illuminato, vicino ad una finestra, perché il basilico ha bisogno di caldo e sole. La temperatura dell’ambiente non dovrebbe scendere al di sotto dei 20 gradi. Con queste precauzioni il basilico dovrebbe mantenersi piuttosto a lungo.

Un altro tentativo da fare è quello di mettere un vaso all’esterno, in un posto riparato e soleggiato, e di coprire la piantina con un telo di tessuto non tessuto. In questo modo potrebbe respirare ed essere protetta dalle rigide temperature invernali. L’ultima soluzione da provare è quella di piantare una varietà resistente al freddo, il basilico di montagna, chiamato anche basilico artico. È una pianta in grado di sopportare temperature inferiori a zero gradi. Anche nel caso di questa varietà bisogna però usare tutte le precauzioni per proteggere la pianta che abbiamo indicato per la varietà di basilico di uso comune. Cioè coprirla e metterla in un posto soleggiato e riparato. Forse così possiamo sperare di conservare anche in inverno la magia dei sapori estivi.

