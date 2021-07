Le conserve alimentari sono la risposta dell’uomo al passare del tempo. Lo scopo è quello di conservare i cibi di stagione, insieme alle loro qualità nutrizionali e alla loro genuinità, senza farli deperire. Per farlo esistono varie tecniche, le più gettonate sono il sottovuoto, il sott’olio e il sott’aceto. Ognuna è più o meno adatta all’alimento che vogliamo conservare. Infatti, se vogliamo conservare una passata di pomodoro useremo il sottovuoto, mentre i carciofi li metteremo sott’olio. Se invece vogliamo conservare i cetriolini, probabilmente utilizzeremo il sott’aceto. Ma se la conserva non è fatta con attenzione, non solo perderemo le qualità dei cibi ma andremo incontro al rischio del botulino. Vediamo come preparare conserve alimentari fatte in casa senza rischio di botulino in 4 semplici passaggi.

Che cos’è il botulino e quali sono i suoi pericoli

Il botulino non è altro che un batterio che infesta e contamina gli alimenti con una tossina. Ingerendo questo batterio il nostro organismo, dopo un periodo d’incubazione che va dalle 12 alle 48 ore, matura un’intossicazione alimentare. Questa intossicazione, che si chiama botulismo, porta a sintomi come nausea, diarrea, dolori muscolari disturbi della respirazione. In alcuni casi, l’estremo aggravarsi delle condizioni può portare anche a conseguenze gravi: su tutte la paralisi del sistema respiratorio e quindi la morte. Il botulino è un rischio che riguarda soprattutto le conserve alimentari perché prolifera laddove i cibi non sono conservati nel modo corretto. Per scongiurare questa eventualità è importante badare alle condizioni igieniche in cui avviene la preparazione della conserva.

Conserve alimentari fatte in casa senza rischio di botulino in 4 semplici passaggi

Come preannunciato, il rischio del botulino ha a che fare con le scarse condizioni igieniche della cucina. La prima cosa di cui assicurarci quando prepariamo una conserva è che tutto ciò che usiamo, dal piano alle pentole e ai vasetti, senza trascurare le nostre mani, sia perfettamente igienizzato.

In secondo luogo, anche i prodotti che andremo a conservare devono essere al 100% puliti. Per assicurarcene, laviamoli sotto acqua corrente e lasciamoli in ammollo in acqua con un cucchiaio di bicarbonato. A questo punto è fondamentale ricorrere al sottovuoto e alla pastorizzazione. Questi due procedimenti sono essenziali per abbattere e tenere lontani i batteri. Prima di consumare la conserva, verifichiamo sempre che il sottovuoto si sia mantenuto e cerchiamo di finire i prodotti, una volta aperti, nel minor tempo possibile.

