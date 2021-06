Conservare un alimento in barattolo senza aver fatto questo passaggio può essere pericoloso

L’Italia ha una tradizione culinaria millenaria e invidiata in tutto il mondo. Una cucina tipicamente casalinga, tramandata di generazione in generazione. La cucina italiana si basa sulla genuinità degli ingredienti e sulla lavorazione lenta degli alimenti.

Una parte fondamentale della cucina italiana è quella della conservazione. Ogni famiglia ha la sua ricetta del ragù, della conserva di pomodoro, delle marmellate, delle verdure sott’olio. Ognuna di queste preparazioni prevedeva una lunga cottura o una lunga lavorazione, ecco perché quando si preparavano questi alimenti si usava prepararne in grandi quantità e conservarli in barattoli di vetro. Ma molti di noi non sanno che conservare un alimento in un barattolo senza prima aver fatto questo passaggio può essere pericoloso. Parliamo della sterilizzazione. La sterilizzazione è un passaggio fondamentale per evitare problemi di salute potenzialmente gravi, come intossicazioni alimentari o il temutissimo botulino.

Che si tratti di marmellate, di ragù o di zucchine sott’olio è importantissimo, prima di passare alla conservazione, sterilizzare il barattolo di vetro. Per lunghe conservazioni sarà necessario cambiare di volta in volta il tappo (anche se viene sterilizzato) per evitare la proliferazione di batteri nocivi al nostro organismo.

La sterilizzazione può avvenire in tantissimi modi diversi. Uno dei più comuni consiste nel far bollire i barattoli in acqua per circa 35-40 minuti. In questo modo i barattoli saranno completamente sterilizzati e pronti all’utilizzo. Un altro metodo per sterilizzare correttamente i barattoli è il forno. Si procede mettendo i barattoli in forno caldo a 150 gradi per circa 25 minuti. Il tempo varia a seconda della dimensione dei barattoli.

Per chi possiede il microonde, infine, è possibile sterilizzare i barattoli anche con questo elettrodomestico. Si inseriscono i barattoli nel microonde riempiti d’acqua per circa la metà, ben distanziati l’uno dall’altro, e si fanno andare fino ad ebollizione dell’acqua (sarà sufficiente circa un minuto).

Infine, sarà importantissimo mettere le nostre conserve o i ragù dentro i barattoli bollenti appena sterilizzati e riporli a testa in giù. Solo così si riuscirà a creare un sottovuoto che permetterà ai nostri alimenti di essere conservati a lungo nel tempo.