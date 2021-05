Non c’è niente di più bello della possibilità di insaporire i nostri piatti con delle erbe fresche. Tra le preferite da molti spicca il basilico, presente in molti piatti della cucina italiana. Se in commercio possiamo trovare il basilico secco, ancora più buono è quello fresco.

Che fare, però, se ne abbiamo acquistato qualche rametto e non vogliamo farlo appassire? Conservare per giorni il basilico fresco è più facile del previsto grazie a questi geniali trucchi.

Un vecchio metodo con una marcia in più

Il primo metodo è forse il più conosciuto. Non tutti, però, sanno che possiamo renderlo ancora più efficace con un semplice trucco. Prima di tutto dobbiamo riempire un bicchiere d’acqua. Dopodiché è consigliato accorciare leggermente i gambi del basilico per eliminare le parti morte.

Bisogna togliere le foglie troppo basse o quelle già appassite o marcite. Dopodiché non resta che tenere i rametti di basilico nell’acqua.

È importante cambiare l’acqua ogni giorno. Per aiutare il basilico a restare fresco possiamo anche farci aiutare da un sacchetto di plastica. Coprendo il basilico col sacchetto, infatti, rallenteremo l’appassimento. È importante, però, che l’aria possa entrare nel sacchetto, quindi non bisogna stringerlo troppo attorno al bicchiere.

Conservare il basilico in frigo e in freezer

Conservare per giorni il basilico fresco è più facile del previsto grazie a questi geniali trucchi che ci permettono di tenerlo in frigo o nel congelatore.

Prima di tutto bisogna dividere le foglie morte o rovinate da quelle sane. Quest’ultime vanno staccate dal rametto e sciacquate a fondo. Dopodiché possiamo porle su un foglio di carta da cucina e lasciarle asciugare.

A questo punto poniamole su un nuovo foglio asciutto, chiudiamo questo foglio piegandolo un paio di volte e poniamo il tutto in un sacchetto di plastica. Il sacchetto deve essere chiudibile.

A questo punto possiamo conservare il basilico in frigo o in freezer. Per conservarlo nel congelatore possiamo anche sbollentare per due secondi le foglie prima di riporle nel freezer.