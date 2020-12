Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In occasione di una bella serata passata con gli amici può capitare di aprire diverse bottiglie di vino che tuttavia non si consumeranno interamente. Grave errore, ma c’è rimedio anche a questo per fortuna. Magari la bottiglia di vino avanzata l’abbiamo pagata anche diverse decine di euro. Eppure l’amico irriducibile di sempre, questa volta ha rinunciato a sacrificarsi per tutti, rifiutando quel mezzo litro rimasto. Cosa fare allora per non sprecare vino e soldi? In questa guida di ProiezionidiBorsa illustriamo come conservare il vino al meglio con questa tecnologia a dir poco all’avanguardia.

La tecnologia per non buttare il vino

Il ruolo tradizionale della bottiglia di vino negli ultimi anni è stato in parte minacciato da questo nuovo sistema: il Bag-in-Box. Attenzione, nulla di complicato. Questa espressione tradotta in italiano vuol dire semplicemente “sacca nella scatola”. Nello specifico, si tratta di un involucro formato da alluminio e polietilene all’interno del quale è contenuto il vino. Questo involucro è a sua volta contenuto dentro un imballaggio di cartone. I produttori sono molto attenti a usare materiali ecologici, riciclabili per nuove unità di questo innovativo packaging.

Caratteristiche principali

L’obiettivo della sacca è di proteggere il vino da compromettenti fattori esterni quali la luce solare e dalla contaminazione. La sacca infatti ha una valvola che permette di erogare la quantità di vino desiderata senza che questo subisca l’ingresso di aria e agenti esterni. Ecco perché è possibile conservare il vino al meglio con questa tecnologia. In questo modo, la qualità del vino può rimanere invariata dalle 3 alle 5 settimane. Si tratta di una durata notevole se confrontata con quella delle bottiglie.

Queste ultime dopo 4 o 5 giorni purtroppo non si possono più sfruttare. Tuttavia se la Bag-in-Box non è stata ancora aperta, il vino si può conservare in uno stato ottimale addirittura fino ad un anno. Attenzione però, le sacche esaurite non possono essere riempite. Per questo serve un’apposita licenza che ottengono le cantine tramite procedure burocratiche severe.

Consigli per il Natale

Questa tecnologia può al tempo stesso ispirare un’idea regalo e un utile consiglio per conservare il vino durante le feste. Coloro che intendono comprare quantità considerevoli di vino possono usare Bag-in-Box molto capienti. In commercio, infatti, si trovano involucri da 1 litro, 3, 5, 20 litri e ben oltre. Quindi chi lo volesse può condividere con gli amici questa guida per evitare di sprecare il nettare degli dèi acquistato per allietare le festività. Per altri suggerimenti, consigli per la casa, ricette, aggiornamenti sull’attualità e molto altro, invitiamo i lettori ad iscriversi gratuitamente sul nostro canale YouTube.