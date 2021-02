Tutti sanno che in inverno il basilico diventa molto più complesso da conservare. Questo avviene principalmente a causa delle temperature rigide. Il basilico infatti, pur essendo una pianta usatissima in cucina, è sensibile al freddo. Quando arrivano i mesi invernali si deteriora e si secca e bisogna ricorrere all’acquisto di piantine coltivate in serra per averlo fresco.

Ma ci sono alcuni semplici rimedi naturali che permettono di conservarlo in maniera molto efficace e a lungo termine. Il tutto senza che questo perda il suo sapore. Si tratta di metodi che non richiedono particolari strumenti. Tutte cose che chiunque ha già in casa, senza problemi né “sbattimenti”.

Conservare il basilico per mesi senza che perda sapore

Il primo metodo consiste nell’avvolgere i rametti di basilico freschi con della carta assorbente. Poi, utilizzando una bottiglia con spruzzatore piena d’acqua, bisogna inumidire la carta. In questo modo, anche il basilico sarà tenuto umido e idratato, ma in maniera indiretta. A questo punto bisogna mettere il tutto a riposare in una bustina refrigerante. Si deve far uscire tutta l’aria e chiuderla in maniera più ermetica possibile. Infine, va conservato tutto in frigo. Così le erbe aromatiche si conserveranno fresche più a lungo.

Non servirà più ricomprarlo dopo giorni

Passiamo ad un altro modo per conservare il basilico per mesi senza che perda sapore: l’essiccazione. Se ne è già parlato, ma ora vedremo un sistema d’essiccazione facile da realizzare che permetterà di conservare tutto il sapore dell’erba per settimane consiste in questo. Su un piatto di ceramica stendere un foglio di carta forno e su di esso sistemare le foglie di basilico una ad una. Due minuti nel microonde consentiranno di creare una polvere di erbe da poter tenere in dispensa, sempre pronta all’uso!

Infine, un classico rimedio della nonna ecologico e facile: in un barattolino di vetro basta alternare uno strato di sale e uno di basilico fresco. Quest’ultimo si scurirà semplicemente, ma il sapore rimarrà inalterato! Il tutto si conserva comodamente in frigo.