Un secondo piatto gustosissimo, veloce e di facile preparazione. Il pesce spada in padella piace e conquista in modo rapido e soddisfacente. Bastano pochi e semplici accorgimenti per portare in tavola una prelibatezza squisita e che potrebbe fare invidia ai migliori cuochi.

Prima di capire come conquistare tutti con un velocissimo pesce spada in padella grazie a questi trucchetti dello chef, consigliamo anche:

a) “Per cucinare il pesce in modo perfetto basta evitare questi errori comuni che rovinano tutto”.

A questo punto, non resta che prendere carta e penna per stilare la nostra lista degli ingredienti.

Ingredienti per 4 persone

a) 4 fette di pesce spada;

b) 250 g pomodorini;

c) 50 g di olive taggiasche;

d) 50 g di pinoli;

e) mezzo bicchiere di vino bianco;

f) 50 g di capperi;

g) 1 spicchio d’aglio, olio d’oliva e sale q.b.

Conquistare tutti con un velocissimo pesce spada in padella grazie a questi segreti dello chef. Preparazione

In una padella abbastanza grande versare un filo d’olio e inserire uno spicchio d’aglio. Far scaldare e poi unire i pomodorini tagliati a metà. Mescolare e far cuocere per qualche minuto.

A questo punto, unire le fette di pesce spada e far rosolare a fuoco medio-alto, girando spesso per una cottura uniforme. Poi, sfumare con il vino bianco e continuare la cottura.

Successivamente, unire le olive taggiasche, i capperi, i pinoli e poi il sale. Infine, mescolare e abbassare la fiamma.

Unite il sale, le olive taggiasche, i capperi e i pinoli e abbassate il fuoco. Far cuocere ancora qualche minuto ed il gioco è fatto.

Stessa ricetta anche per chi utilizza il pesce congelato. In questo caso, il pesce spada andrà tolto dal freezer 15 minuti prima di cucinarlo. Prima di cuocerlo, passare le fette sotto l’acqua corrente e poi procedere normalmente con la ricetta. In pochi minuti, si può portare in tavola un piatto davvero eccezionale. Dunque, ecco come conquistare tutti con un velocissimo pesce spada in padella grazie a questi segreti dello chef.