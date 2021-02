L’armonia che si crea tra i sapori genuini delle ricette tradizionali è assolutamente un asso nella manica da conservare per le occasioni speciali.

Tuttavia, non sempre scegliere la ricetta è un’impresa facile. Se non si vuole cadere sempre nelle solite preparazioni, beh, occorre un po’ di ricerca.

Innanzitutto, bisogna valutare le esigenze del momento. Se non si ha a disposizione tanto tanto e si punta ad una ricetta classica e morbida, allora questa torta di mele potrebbe essere d’aiuto.

Alla classica preparazione della nonna, una manciata di gocce di cioccolato regalerà quel tocco goloso che farà impazzire gli adulti ma soprattutto i più piccoli.

Veloce, economica e con un procedimento talmente facile che tutti ma proprio tutti possono cimentarsi nella sua realizzazione, ecco la torta di mele con gocce di cioccolato.

Ingredienti per 6 persone

a) 1kg di mele, possibilmente le “Golden Delicious“;

b) 2 uova;

c) 150 g di farina tipo 00;

d) 100 g di zucchero di canna;

e) 40 g di burro;

f) mezzo bicchiere di latte;

g) 100 g di gocce di cioccolato;

h) mezza bustina di lievito per dolci.

Conquistare tutti con semplicità e gusto grazie a questa morbidissima torta alle mele. Procedimento

Per portare in tavola una soffice preparazione, innanzitutto occorre inserire in una ciotola lo zucchero e la farina setacciata. Mescolare e aggiungere pian pian le uova. Versare il latte poco alla volta, facendo amalgamare gli ingredienti.

Quando il composto appare cremoso e omogeneo setacciare il lievito e unirlo agli altri ingredienti. Infine, aggiungere le gocce di cioccolato.

A questo punto, sbucciare e tagliare le mele a dadini piccoli. Unire questi ultimi all’impasto.

Prendere una tortiera, ricoprirla con carta da forno e versare l’impasto. Con una forchetta livellare il composto ed aggiungere il burro a pezzetti non troppo grandi.

Per un tocco caramellato, spolverare con una manciata di zucchero di canna prima di infornare.

Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa 40 minuti. Controllare lo stato di cottura e una volta cotta, lasciar raffreddare la torta prima di servirla.

