Quando si ha voglia di qualcosa di caldo e succulento da assaporare nelle fredde giornate d’inverno, una zuppa è quel che serve e che riesce a soddisfare in breve tempo anche i palati più raffinati. Un piatto unico, ricco di proteine, vitamine e sali minerali viene ben rappresentato dalla zuppa di fagioli e scarole. Un connubio squisito e piacevole che accompagnato da crostini di pane tostato renderà felici gli adulti ma anche i bambini. Di questa prelibatezza, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha scovato la ricetta più semplice e veloce. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

a) 2 cespi di scarole;

b) 250 g di fagioli cannellini;

c) olio extra vergine d’oliva q.b.;

d) 1 spicchio d’aglio;

e) sale e pepe q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Conquistare tutti anche con una semplice zuppa. Procedimento

Realizzare una zuppa buona e genuina non è affatto difficile. Prendere i fagioli e metterli in ammollo in acqua la sera prima. Un’alternativa più veloce è quella di acquistare i fagioli già cotti. Se si utilizzano i fagioli crudi, dopo l’ammollo dell’intera notte, sostituire l’acqua e far cuocere per circa due ore. Solamente a pochi minuti dalla fine della cottura, aggiungere un pizzico di sale. A questo punto, prendere le scarole, lavarle e tagliarle. Prendere una padella antiaderente e far rosolare l’aglio con un filo d’olio. Dopo qualche minuto, aggiungere le scarole e successivamente i fagioli. Insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe e lasciar amalgamare gli ingredienti per circa 10 minuti con un filo di acqua. Far cuocere il tutto a fiamma bassa. Infine, servire caldo con l’aggiunta di qualche croccante crostino ed il gioco è fatto.

Se “Conquistare tutti anche con una semplice zuppa” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “La panna da cucina non sarà più la stessa grazie a questa sorprendente scoperta“.