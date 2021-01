In cucina si sa che riuscire a stupire chi viene a trovarci per un pranzo o una cena è l’obiettivo primario. A questo proposito proponiamo un piatto delizioso che può essere servito sia come antipasto che come secondo. La sua preparazione, i suoi passaggi sono semplici e veloci. Inoltre possiamo anche scegliere due metodi diversi per la cottura. Scopriamo allora quanto conquistare gli ospiti a tavola sarà facile con le sfiziose polpette di carciofi.

Ingredienti per le polpette di carciofi

3 patate;

10 cuori di carciofo;

60g di parmigiano;

4 cucchiai di pangrattato;

prezzemolo q.b.

sale q.b.

un uovo

olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Iniziamo prendendo i nostri cuori di carciofo e cuociamoli in una padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Il tanto che basta per ammorbidirli. Si possono utilizzare anche carciofi surgelati. Anche in questo caso il procedimento sarà lo stesso, richiederà solo più tempo.

Nel frattempo in un un pentolino con acqua e sale cuociamo le nostre patate per farle ammorbidire. Successivamente lasciamo che si freddino sia le patate che i carciofi. Una volta che si saranno freddati, ci occorre una ciotola che li possa contenere. Prendiamo prima le patate e schiacciamole con l’aiuto di una forchetta. Successivamente aggiungiamo anche i carciofi e facciamo lo stesso procedimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Adesso dobbiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. Iniziamo con l’uovo poi grattugiamo il parmigiano. Mescoliamo e successivamente aggiungiamo il pangrattato e infine una spolverata di prezzemolo. Amalgamiamo bene il composto fino ad ottenere una consistenza abbastanza compatta. Se ci accorgessimo invece che il risultato non ha la densità desiderata, allora possiamo aggiungere altro pangrattato per renderlo più compatto. Dopodiché diamo forma e dimensioni alle nostre polpette semplicemente con le nostre mani. Sul piano di lavoro possiamo spolverare un po’ di pangrattato per non farle attaccare.

Adesso si possono scegliere due metodi di cottura diversi. Si possono fare al forno mettendole su una teglia con della carta forno e l’aggiunta di un filo d’olio. Devono cuocere per 20 minuti a circa 200 gradi girandole dopo 10 minuti. Altrimenti si possono friggere o far saltare in padella girandole spesso per ottenere una cottura omogenea. Una volta pronte, conquistare gli ospiti a tavola sarà facile con le sfiziose polpette di carciofi.