Una crosticina esterna zuccherata e un interno sofficissimo compongono questo spettacolare dolce che da sempre conquista grandi e piccini. Stiamo parlando della crema catalana, un dolce tipico della Catalogna, che non smette mai di piacere. Da sempre conquista tutti al primo assaggio questa deliziosa crema dal cuore morbido come panna e croccantissima all’esterno. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa svela tutti i segreti di questo dolce e i trucchi per ottenere una crema catalana degna di questo nome.

Il dolce al cucchiaino super scenografico che si prepara in poco tempo

Esistono veramente tante varianti di questo dolce, ma sicuramente tutte menzionano i tuorli d’uovo fra gli ingredienti. Il nostro primo consiglio è quello di montarli con una frusta elettrica, perché questa fase è fondamentale per rendere la crema spumosa e gonfia.

È frequente utilizzare come addensante di questa ricetta la maizena. In questo caso il nostro consiglio è di scioglierla in poco latte, ma di aggiungere i due ai tuorli lentamente e usando una frusta manuale. Azionare in questa fase una frusta elettrica potrebbe determinare la formazione di fastidiosi grumi. La principale caratteristica di questo dolce è l’estrema delicatezza della crema, che dovrà essere totalmente priva di grumi.

Per aromatizzare la crema suggeriamo di aggiungere qualche pezzo di scorza direttamente nella fase di bollore sul fuoco. Meglio, però, eliminarla non appena il latte raggiungerà l’ebollizione.

Il vero tocco da chef è riuscire a realizzare un perfetto contrasto tra la crosticina esterna e la crema sotto. Deve, infatti, essere semplice riuscire a sfaldare la parte croccante con il cucchiaino da dolce, in modo da avere in bocca le due consistenze.

Un altro consiglio è quello di preparare la crema catalana sempre in contenitori monoporzioni. La ricetta originale vuole che il contenitore in cui si consumi il dolce sia lo stesso di quello in cui è servito. Per questo motivo l’ideale è usare piccole cocotte in ceramica, che sono anche gradevolissime all’aspetto.

Suggeriamo di far raffreddare sempre la crema in frigo per due ore, prima della realizzazione della crosticina. Quindi, toglierla dal fuoco, lasciarla intiepidire per 15 minuti e poi lasciarla in frigo per circa 2 ore.

Per la crosta suggeriamo di usare zucchero semolato e zucchero Muscovado (o Mascobado). Quest’ultimo ha un particolare sapore di melassa che renderà il dolce irresistibile.

