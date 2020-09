Conosci le regole da seguire se rimani chiuso in ascensore?

È sicuramente uno degli incubi più ricorrenti di una persona: rimanere chiuso in ascensore. Se accade poi a coloro che soffrono di claustrofobia, la situazione può diventare veramente drammatica. È opportuno comunque fare una premessa importante: gli ascensori moderni permettono solitamente di limitare il tempo di “prigionia”. Ma può anche accadere invece di rimanere intrappolati in strutture fatiscenti, magari con qualche altro passeggero che si fa prendere dal panico.

Conosci le regole da seguire se rimani chiuso in ascensore e vuoi uscirne senza traumi? I nostri Esperti mettono a vostra disposizione le loro conoscenze in materia.

Mantenere la calma

Sembra scontato, sembra la cosa più ovvia di questo mondo, ma rimanere tranquilli nel momento in cui l’ascensore si blocca, rimanendo magari al buio, non è cosa facile. Ebbene questo è il momento di fare affidamento su tutto il nostro self control. Teniamo in considerazione che gli ascensori sono dotati solitamente di freni automatici che riescono a reggere le funi senza spezzarle. Quindi, non pensiamo alla situazione peggiore, immaginandoci già in crollo verticale, con tanto di schianto a terra. Molto importante è riuscire a esternare la nostra tranquillità a chi c’è in ascensore con noi.

Premere due tasti

Una volta mantenuto la calma, cerchiamo immediatamente il tasto di allarme e, nel caso in cui siamo sicuri di essere su un piano, quello apri porta. Tutti gli ascensori, vecchi e moderni che siano, posseggono un tasto di allarme. Nel momento in cui lo schiacciamo, l’acustico perviene a tutto il condominio o agli uffici e magari anche ai reperibili della manutenzione aziendale. Nel caso in cui ci sia anche un blackout in corso, facciamoci luce con una pila o con la torcia del cellulare. Se troviamo poi il pulsante apri porta e l’ascensore si apre effettivamente, cerchiamo di non volare sulle ali della libertà. Mantenendo infatti sempre la calma, con la punta del piede cerchiamo di capire sei sotto di noi ci sia effettivamente il piano.

Facciamo rumore

Conosci le regole da seguire se rimani chiuso in ascensore, ma ne vuoi uscire facendo un gran baccano? Questo è il caso abbastanza remoto, in cui potrebbe esserci la possibilità che l’ascensore non abbia i numeri di emergenza e il pulsante di allarme non funzioni. Preparatevi a fare più “casino” possibile, ma senza farvi prendere dal panico. Utilizzate scarpe gli oggetti rumorosi a vostra disposizione, ma senza rischiare di spaccarvi le nocche e le mani contro le pareti. Vedrete in questo modo qualche buon’ anima di passaggio sentirà le grida e rumori e vi aiuterà uscire indenni da questa spiacevole avventura.

