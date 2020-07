Il nostro “team benessere” è andato alla ricerca di una delle erbe in assoluto più energizzanti per caricarci già di primo mattino. Chi fa sport la conosce, ma in Italia non ha ancora tantissimi estimatori, pur essendo davvero benefica. Uno dei principali problemi quando ci alziamo la mattina per andare al lavoro e affrontare i ritmi sempre più ossessionanti della giornata, è la mancanza di energia. La nostra redazione, come si dice, è sempre sul pezzo in materia di consigli utili i benefici e anche in questo caso può essere veramente di aiuto. Conoscete uno dei migliori ricostituenti al mondo? È il fieno greco, ecco perché e lo sveliamo in questo articolo.

Cos’è e come si assume

Il fieno greco è una pianta riconosciuta da secoli soprattutto per due benefici primari:

dona energia

abbassa il colesterolo

Ma i suoi semi presso moltissime civiltà antiche erano utilizzati per accrescere il seno materno e aumentare la produzione di latte. Questa pianta è infatti ricchissima di nutrienti adatti alla crescita muscolare dell’essere umano. Anticipiamo subito che si può acquistare in erboristeria, in farmacia e su internet a prezzi non proibitivi. Possiamo trovarla in pastiglie, ma anche in polvere per farci delle tisane o degli integratori da portare al lavoro.

Un mix di nutrienti benefici

alcaloidi

vitamine

fitoestrogeni

fosforo

sali minerali

triptofano

cumarina

I nostri lettori affezionati di benessere i prodotti naturali avranno riconosciuto in questi 7 componenti molti di quelli presenti nella frutta, nella verdura e in tante altre piante benefiche.

Non solo ricostituente

Attenzione però che il fieno greco non è noto solo per le sue proprietà energizzanti e ricostituenti, ma anche per:

ridurre il colesterolo

proteggere il sistema digestivo e gastrointestinale

eliminare le irritazioni della mucosa e liberare le vie respiratorie

combattere il diabete

aiutare le convalescenze da dimagrimento, malattia e operazioni

ricomporre e mantenere il tono muscolare, grazie ai suoi steroidi naturali

