Il salmone è un alimento straordinario: bello da vedere e buono da mangiare. Il suo colore lo distingue dagli altri tipi di pesce ed il suo gusto inconfondibile lo rende perfetto per ogni piatto. Che si tratti di un antipasto, di un primo, di un secondo, di finger food, il salmone sta bene in ogni portata e con ogni abbinamento.

Normalmente si mangia affumicato e, grazie alla moda del sushi spopolata negli ultimi anni, anche crudo insieme a del riso bianco.

Tuttavia, non tutti sanno che esistono diversi tipi di salmone, precisamente cinque. Vediamone le caratteristiche.

Conoscere i diversi tipi di salmone per scoprire come utilizzarli in cucina

Il primo ed anche il più noto è il salmone rosso. Usato per l’affumicatura, è da prediligere per preparare un antipasto di tris fumé o delle tartine con formaggio spalmabile.

Il secondo è quello reale. Dal sapore intenso, è perfetto per la marinatura da accompagnare con un contorno delicato che crea un ottimo contrasto.

Il terzo è il salmone rosa, dalla carne molto tenera, si può cucinare in diversi modi. È quello che meglio si presta alla preparazione di condimenti per la pasta.

Il quarto tipo è il più raro ed è il Keta, utilizzato per il caviale.

Infine, quello che potrebbe definirsi il Re dei salmoni è l’argentato. Selvaggio e non di allevamento, è molto ricercato, ma anche molto costoso. Da preferire al trancio, si consiglia di cucinarlo al forno o in padella con poco olio e sale per non coprirne il sapore pregiato.

A ciascuno il suo

La scelta del tipo da scegliere dipende dai gusti personali, oltre che da cosa si vuole cucinare.

Per chi ama i sapori delicati, il più adatto è il salmone rosa. Diversamente, chi predilige i gusti intensi opterà per quello reale.

È importante conoscere i diversi tipi di salmone per scoprire come utilizzarli in cucina, ma anche per scoprire qual è il più adatto a noi.